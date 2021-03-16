Коронавірус забрав життя подружжя-медиків: родина отримала компенсацію тільки завдяки розголосу

Під Києвом 13-річний Антон залишився сиротою після того, як коронавірус позбавив життя його батьків-медиків. Мама була медсестрою, а батько лікарем-анестезіологом у реанімації. Хлопчик і його опікуни змогли отримати обіцяну компенсацію тільки завдяки тому, що історія стала публічною.

З моменту загибелі Галини та Валентина Степченко пройшло вже майже пів року. Родичі не спілкувалися з журналістами – у них не було на це сил. У жовтні 13-річний Антон разом з батьками опинився в реанімації через коронавірус. Поки лікарі тримали хлопчика на апараті штучної вентиляції легенів, батьки померли від ускладнень.

Мама Антона працювала медсестрою у місцевій поліклініці, а батько – лікарем-анестезіологом у реанімації. Вся сім'я захворіла на коронавірус майже одночасно, але їх тиждень не могли визначити в стаціонар – чекали результати тесту ПЛР. Коли Галині стало погано, і вона почала задихатися, то їй теж не відразу знайшли місце в "ковідному" відділенні. Але лікарі не змогли її врятувати, а рівно через добу помер і її чоловік Валентин. Він так і не дізнався про смерть дружини.

Історію 13-річного Антона з Таращі показали на телеканалі, і телеведуча Наталія Мосейчук звернулася до президента України з проханням взяти під особистий контроль справи всіх лікарів, які загинули в результаті пандемії COVID-19.

Хлопчика під опіку взяли рідні й сестра Валентина зізналася, що найстрашніше було – сказати дитині, що його батьків більше немає. Зараз у будинку про медицину не говорять, Антон захопився робототехнікою. Родичам виплатили обіцяну компенсацію за загиблих від коронавірусу.

На цей момент в Україні зафіксовано 606 смертей лікарів і медсестер від коронавірусу під час пандемії. А компенсації отримали лише 60 сімей.

Хлопчик залишився сиротою після того, як коронавірус забрав життя обох батьків-медиків