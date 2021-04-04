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Головлікар Харківської лікарні помер від коронавірусу: боровся 6 місяців

Новость на русском → Харків, Неділя 04 квітня 2021 13:44
Головлікар Харківської лікарні помер від коронавірусу: боровся 6 місяців У Харкові від коронавірусу помер головний лікар Борис Менкус (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Анна Кисельова

Головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус помер 4 квітня на тлі ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою. Медик боровся з захворюванням з жовтня 2020 року. Трагічну новину повідомила заступник харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

Про це пише видання "Харків Today".

Як повідомляється, глава лікарні помер на тлі загострення хронічних хвороб. Каталізатором інтенсифікації патологічних процесів стала коронавірусна інфекція.

"Він захворів на вірусну інфекцію COVID-19 в жовтні минулого року після того, як прооперував хворого, у якого після операції виявили COVID-19. Ситуація одразу була важкою - загострилися всі хронічні захворювання, в першу чергу, цукровий діабет. Вся медицина міста Харкова чесно боролася за його життя... На жаль, не вийшло", - зазначила Горбунова-Рубан.

Борис Менкус з самого початку проходив лікування в стінах своєї 18-ї лікарні. Через деякий час потрапив у реанімацію. Вже в грудні ЗМІ почали писати про те, що медик перебуває в стані коми.

Інформацію про дату і місце прощання з людиною, яка врятувала життя тисяч харків'ян – поки не повідомляється.

Головлікар Харківської лікарні помер від коронавірусу: боровся 6 місяців

Борис Менкус (фото: 2day.kh.ua)

Нагадаємо, що раніше коронавірус забрав життя знаменитого українського тренера з боксу.

До цього ми писали, що українцям додали безкоштовні медичні послуги.

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