Ось це так зміни! Ані Лорак похвалилася сталевим пресом і засвітила тату (фото)

Виконавиця Ані Лорак похвалилася перед фанатами стрункою фігурою і сталевим пресом. Відповідне фото співачка опублікувала в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.

Ані Лорак опублікувала концертні знімки, на яких чітко видно, що співачка працювала над своєю фігурою і це дало певні плоди. Крім того, артистка засвітила татуювання.

Ані Лорак показала сталевий прес (фото: instagram.com/anilorak)

Підписники відреагували неоднозначно, проте більшість відзначили, що Лорак змінилася в кращу сторону після розлучення з чоловіком. Можливо, саме нові відносини так благотворно вплинули на артистку:

Той випадок коли розлучення пішло на користь, в хорошому сенсі. Бажаю Вам всього найкращого, Ви цього варті.

Який прес...

Блін, і це в 40 років! Все молодше і молодше виглядаєте! Шикарно!

Ані Лорак показав сталевий прес (фото: instagram.com/anilorak)

Раніше повідомлялося про те, що Ані Лорак піддалася жорсткій критиці з боку своїх прихильників через те, що почала співати погані пісні, які не чіпляють слухача.

Ми також писали про те, що експерт розкрив правду про обранців Ані Лорак. За його словами, співачка шукає в чоловіках підтримку і опору.