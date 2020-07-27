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Від А до Я: як розвивалися відносини між Кейт Міддлтон і Меган Маркл

Понеділок 27 липня 2020 07:04
Від А до Я: як розвивалися відносини між Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Кейт Міддлтон і Меган Маркл (колаж РБК-Україна)

Експерти висловили свою думку щодо відносин між Меган і Кейт

Меган Маркл і Кейт Міддлтон ніколи не славилися міцною дружбою, хоча все могло скластися інакше. Як не дивно, але Кембриджська цуралася колишньої актриси, хоча та дуже хотіла бути ближче до королівської сім'ї.

Дівчата не обмовилися навіть парою слів в березні, коли Сасекські з'явилися в останній раз в складі королівської сім'ї. Про це інформує видання Daily Mail.

Не так давно на просторах інтернету з'явився фрагмент з книги "У пошуках свободи", авторами якої є Керолін Дюран та Омід Скобі. Книгу також називають королівською біографією.

В ній до найдрібніших подробиць розповідається про життя принца Гаррі та Меган Маркл. Особливий момент у даній книзі присвячений взаєминам Сасекських та Кембриджських.

В певні моменти, незважаючи на всі спроби Меган Маркл встановити зоровий контакт з Кейт Міддлтон, остання робила вигляд ніби не помічає. Також варто відзначити, що Меган і Гаррі були розчаровані тим, що Вільям і Кейт отримали підтримку при створенні власних благодійних проектів, а їх бажання та інтереси не були сприйняті серйозно.

"У палаці працювало лише декілька осіб, яким вони могли б довіряти. Персонал Букінгемського палацу просто не любить Меган. Гаррі довгий час не міг домогтися зустрічі зі своєю бабусею", - вказали в книзі.

Особисту аудієнцію з королевою Гаррі призначили на 29 січня. У той час герцоги Сасекські вже прийняли рішення покинути Великобританію.

Нагадаємо, що експерти розповіли про ворожнечу Маркл і Міддлтон.

Ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі подали в суд через фотографію сина.

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