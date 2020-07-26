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Могли стати найкращими подругами: експерти розповіли про ворожнечу Маркл і Міддлтон

Неділя 26 липня 2020 08:46
Могли стати найкращими подругами: експерти розповіли про ворожнечу Маркл і Міддлтон
Меган Маркл і Кейт Міддлтон (колаж РБК-Україна)

Маркл і Міддлтон погано знали одна одну

Меган Маркл і Кейт Міддлтон ставилися одна до одної фактично нейтрально. Між жінками не було дружби, як і ворожнечі, хоча про це дуже часто говорили всі, кому не лінь.

У біографічній книзі про герцога та герцогиню Сасекських "У пошуках свободи", написаній світськими хронікерами Омидом Скоубі та Каролін Дюран відзначили, що дві жінки просто не мали нічого спільного. Про це інформує видання The Mirror.

Автори книги також зазначили, що розрив між герцогами Кембриджськими і Сассекскими виник із-за зростаючої напруги між принцами Гаррі та Вільям, а не їх подружжям.

У книзі зазначається, що Міддлтон і Маркл просто погано знали один одного, при цьому стосунки почали псуватися в той момент, коли колишня актриса не знайшла підтримки з боку герцогині Кембриджської в той час, коли вона переживала нападки преси у свою адресу.

Що стосується чуток про те, що Меган довела до сліз Кейт під час примірки одягу, то автори книги стверджують, що вони помилкові. У книзі розповідають про різні ситуації між герцогинями, проте всі вони відносно нейтральні. Можна зробити висновок, що дівчата могли стати хорошими подругами, проте вони просто погано знали один одного.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі подали в суд через фотографії сина.

Ми писали, що Меган Маркл відмовилася від відданого друга заради Гаррі.

А також про те, що експерт розповів, в який момент принц Гаррі потрапив під каблук Меган.

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