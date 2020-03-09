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Разумков поїхав в заражену коронавірусом країну: не послухав рекомендації МЗС

STYLERЖиття    09.03.2020 - 15:22
Разумков поїхав в заражену коронавірусом країну: не послухав рекомендації МЗС
Дмитро Разумков (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Голова Верховної ради відправився в країну, яка входить у топ-10 за зараженостю коронавірусом

Дмитро Разумков поїхав з офіційним візитом у Швейцарії, яка знаходиться в топ-10 країн, заражених коронавірусом. Деталі офіційного візиту голови Верховної Ради України повідомили в прес-службі українського парламенту.

Дмитро Разумков проведе зустрічі з президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругой, а також з головою Національної ради Ізабель Море і головою Ради кантонів Хансом Штеклі.

Варто зазначити, що Швейцарія на цей час входить у першу десятку країн, де коронавірус швидко поширюється. З урахуванням кількості населення цієї країни, кількість заражених вже наблизилося до 330 осіб. За останні дні зареєстровано два летальні випадки від коронавірусу.

Міністерство закордонних справ закликало жителів України утриматися від поїздок до країн, де коронавірус швидко поширюється і має велику кількість заражених і загиблих.

"У зв'язку зі стрімким поширенням у світі захворювання, викликаного новим різновидом коронавірусу COVID-19, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до країни або окремі території країн, найбільш уражених вірусом", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Також у МЗС нагадали українцям про те, що, перебуваючи в уражених країнах, потрібно проявляти обережність дотримуватися всіх правил безпеки.

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