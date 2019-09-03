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Разумков "засвітив" годинник за 230 тисяч: у мережу потрапили фото

STYLERЖиття    03.09.2019 - 09:31
Разумков "засвітив" годинник за 230 тисяч: у мережу потрапили фото
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков воліє носити дорогі аксесуари

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков не байдужий до предметів розкоші і хорошим, добротним аксесуарам. 2 вересня на терміновій нараді з президентом України Володимиром Зеленським політика помітили з дорогим годинником швейцарської марки Zenith Archive El Primero, передає "Апостроф".

Така модель годинника оцінюється приблизно у вісім тисяч доларів або 230 тисяч гривень.

Разумков &quot;засвітив&quot; годинник за 230 тисяч: у мережу потрапили фото

Фото: Дмитро Разумков з дорогими годинниками (apostrophe.ua)

Зазначимо, що спікер Верховної Ради України раніше говорив, що годинник швейцарської марки купив за 60 тисяч гривень, причому дуже давно. Про це він зазначив в коментарі каналу "112 Україна".

Зазначимо, що в своїй декларації за 2018 рік Разумков вказав, що володіє декількома квартирами, машинами, а також грошовими коштами.

Наприклад, в автопарку Дмитра Разумкова є п'ять автомобілів: Toyota Land Cruiser 200, 2013 року випуску, Mazda 6, 2014 року випуску, Toyota Camry 2012 року випуску, який належить самому Разумкову, а от Audi Q7, 2008 року випуску та Volkswagen Caddy 2011 року випуску - належать його дружині, Юлії Чайці.

Як ми раніше писали, народний депутат від "Слуги народу" і головний антикорупціонер Ради здивувала декларацією.

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Новини України Дмитро Разумков
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