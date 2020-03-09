Разумков поехал в зараженную коронавирусом страну: не послушал рекомендации МИД

Дмитрий Разумков (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Глава Верховной рады отправился в страну, которая входит в топ-10 по зараженности коронавирусом

Дмитрий Разумков поехал с официальным визитом в Швейцарию, которая находится в топ-10 стран, зараженных коронавирусом. Детали официального визита председателя Верховной Рады Украины сообщили в пресс-службе украинского парламента.

Дмитрий Разумков проведет встречи с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой, а также с председателем Национального совета Изабель Море и председателем Совета кантонов Хансом Штекли.

Стоит отметить, что Швейцария на данный момент входит в первую десятку стран, где коронавирус быстро распространяется. С учетом количества населения этой страны, количество зараженных уже приблизилось к 330 человек. За последние дни зарегистрировано два летальных исхода от коронавируса.

Министерство иностранных дел призвало жителей Украины воздержаться от поездок в страны, где коронавирус быстро распространяется и имеет большое количество зараженных и погибших.

"В связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных вирусом", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в МИД напомнили украинцам о том, что, находясь в пораженных странах, нужно проявлять осторожность и соблюдать все правила безопасности.