Зовсім невеликий: Разумков розповів про ломбардний бізнес своєї родини

Дмитро Разумков (фото: РБК-Україна)

Голова ВР зізнався, що його дружина в минулому році була власником мережі ломбардів

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів про ломбардний бізнес своєї родини. Як зізнався чиновник, його родина вже не займається цим бізнесом. Про це Разумков заявив у понеділок на звітній прес-конференції, відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності інформація, що ломбардам дозволили працювати в умовах карантину те, що цим бізнесом володіє дружина Разумкова.

Голова Верховної Ради наголосив, що мережа ломбардів була досить невеликий.

"Цей вид бізнесу був у нас давно, він зовсім невеликий був. На сьогодні в моїй родині його нема: ні у мене, ні у дружини. І точно я не лобіював якісь свої інтереси, відкриваючи ті чи інші напрямки роботи. Якщо у вас є інші дані, ви можете звернутися в правоохоронні органи", - заявив Разумков.

При цьому чиновнику поставили уточнююче питання про те, з якого часу його родина більше не є власниками даного виду бізнесу. Разумков відповів, що з початку 2020 року його ім'я та ім'я його дружини більше не фігурують в документах, як власники бізнесу.

У декларації про доходи Дмитра Разумкова за 2019 рік, оприлюдненому в Єдиному реєстрі декларацій, зазначено, що його дружина в минулому році володіла мережею ломбардів та 4 компаніями.

Раніше ми писали, що Разумков розповів, коли Рада прийме закон про опозицію.

Також РБК-Україна повідомляло, що Разумков поки не бачить закінчення економічної кризи.