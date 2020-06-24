У чому причина руйнівних потопів на заході України: в Укргідрометцентрі дали відповідь

Повінь на заході України (колаж РБК-Україна)

Потужні зливи на Західній Україні три дні заливали регіони

Негода і потопи на Західній Україні через потужні зливи призвела до людських жертв і значних пошкоджень інфраструктури в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській і Закарпатській областях. Негода була спричинена малорухливим атмосферним фронтом в цих регіонах, в той час, як вся країна зараз знаходиться у малоградієнтному полі пониженого тиску, що супроводжується дощами.

Таким чином на Прикарпатті, Буковині, Закарпатті та особливо в Карпатах дощів було набагато більше. Про це заявив начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, передає ТСН.

Водночас синоптики прогнозують покращення погодних умов та зменшення кількості опадів вже відсьогодні.

Білик зазначив, що негода на заході країни спостерігається 2-3 дні, починаючи від 20 червня.

З 24 червня в Україні очікують підвищення атмосферного тиску, фронт буде поступово розмиватися, інтенсивність дощів буде зменшуватися.

"Вже сьогодні в Карпатах не очікується сильних і надзвичайних дощів, які до цього фіксували деякі станції. На вихідних на заході України вже будуть звичайні літні дощі, помірні. Значних опадів в регіоні не очікується", - розповів фахівець.

Нагадаємо, що в результаті паводків в Івано-Франківській області затопило понад 4,5 тисячі будинків і знеструмлено десятки населених пунктів.

В Івано-Франківській області через стихію загинули 3 людини та ще одна - зникла безвісти.

На Буковині 23 червня паводок пошкодив газорозподільні підземні та надземні газопроводи, і Чернівці опинилися під загрозою зупинки газопостачання.

У мережі очевидці та рятувальники публікують відео наслідків підтоплення і руйнувань у західних областях країни.

Відео: Повінь в Галичі показали з висоти пташиного польоту

Повінь на Прикарпатті показали на відео

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін і командувач Нацгвардії Микола Балан здійснили обліт найбільш затоплених територій Івано-Франківської області з метою моніторингу наслідків негоди.

Відео: Повінь на заході України призвіві до руйнівних наслідків

Раніше ми писали про те, що у Чернівцях річка Прут виходить з берегів, і села регіону можуть піти під воду.

Також повідомлялося, що у Карпатах через негоду зникло красиве смарагдове озеро, яке дуже любили туристи.

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Автор: Володимир Костирін