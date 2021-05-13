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Українська армія взяла на озброєння новий розвідувальний дрон

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Київ, Четвер 13 травня 2021 16:30
Українська армія взяла на озброєння новий розвідувальний дрон Фото: безпілотник "Лелека 100" (mil in ua)
Автор: РБК-Україна

Збройні Сили України взяли на озброєння новий розвідувальний дрон "Лелека 100". Цей безпілотний літальний апарат вже випробуваний в бойових умовах.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, цей безпілотник перевірений в бойових умовах. В експлуатації перебував з 2016 року і неодноразово застосовувався в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

"Лелека 100" застосовується для вирішення завдань з аеророзвідки і картографування місцевості, може патрулювати, передавати оперативну інформацію і отримувати точні географічні координати в режимі реального часу. Сигнал з БПЛА має ряд додаткових захисних характеристик, які підвищують здатність не бути перехопленим засобами радіоелектронної боротьби.

Апарат стійкий до погодних умов і може виконувати завдання в умовах підвищеної хмарності і дощу, в будь-який час доби. Комплекс також може застосовуватися в умовах застосування противником радіоперешкод і блокування систем супутникової навігації.

З прийняттям нового дрона на озброєння вирішено питання про можливість його серійного виробництва, яке буде здійснюватися з комплектуючих українського виробництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна цього року закупить партію турецьких бойових безпілотників Bayraktar.

Раніше також ОБСЄ виявила на Донбасі новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби.

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