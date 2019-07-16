Страшна трагедія: відомого екс-футболіста застрелили у власній машині

Загинув відомий футболіст (Колаж РБК-Україна)

Поліція розглядає різні версії злочину

В Йоганнесбурзі, біля власного будинку був розстріляний екс-футболіст збірної ПАР Марк Батчелор.

Трагедія сталася в понеділок, 15 липня. Марк Батчелор повертався додому і почав паркуватися біля власного будинку в Йоганнесбурзі. Несподівано до нього під'їхали двоє невідомих на мотоциклі і розстріляли впритул його автомобіль.

Від отриманих ран колишній футболіст помер на місці. Як повідомили в поліції Йоганнесбурга, зброя, з якої стріляли злочинці – напівавтоматична. В тілі жертви було виявлено 7 куль. Також вони додали, що злочин не було скоєно з метою пограбування.

"Він помер у своєму автомобілі, зловмисники нічого не вкрали. Мотиви вбивства встановлюються", - додали в поліції.

Не виключено, що мотивом вбивства стали зв'язки з кримінальним світом, так як раніше Марк Батчелор фігурував у різних скандалах, у нього були проблеми з законом та його пов'язували з місцевими кримінальними авторитетами.

Марк Батчелор (thaguy24.wordpress.com)

Марк Батчелор був гравцем таких команд як "Кайзер Чіфс", "Орландо Пайретс" і "Мамелоді Сандаунс", а також грав у складі збірної ПАР.

Відео: YouTube/Eyewitness News

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