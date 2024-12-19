"Вместе почти 9 лет": дочь Зиброва честно призналась, почему отложила свадьбу с любимым-бизнесменом

На вопрос журналиста, почему 27-летняя дочка Зиброва до сих пор не вышла замуж, она честно ответила, что им все время что-то мешает.

"Наша свадьба планировалась давно, однако в свое время церемонии помешал коронавирус, а впоследствии полномасштабная война. Поэтому теперь план такой: свадьба состоится после нашей Победы. Мы хотим большую церемонию, а сейчас, согласитесь, не до пышных празднований, нет внутреннего настроения на это", - подчеркнула она.

"Но у нас все в порядке. Мы с Андреем вместе почти девять лет. Живем то вместе с родителями, то отдельно - в каждый период нашей совместной жизни своя история. Детей пока не планируем", - отметила дочка Зиброва.

Диана Зиброва с родителями (фото: facebook.com/Diana-Zibrova)

Кто такая Диана Зиброва

Диана Зиброва родилась в 1997 году во втором браке исполнителя с женой Мариной.

Девушка закончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности "международная журналистика".

После окончания она стала пиарщицей и SMM-менеджером своего отца. В частности, занимается координацией съемок, концертов, фотосессий и коммуникацией с журналистами.

Дочка Павла Зиброва (фото: facebook.com/Diana-Zibrova)

Что известно про отношения Зибровой и Ищенко

С Андреем Ищенко Диана познакомилась еще когда была школьницей.

Молодой человек тогда брал уроки вокала у ее звездного отца, и они несколько раз пересекались, в том числе и на концертах Зиброва.

Через некоторое время знакомство переросло в чувства. Для Дианы Андрей стал первым парнем, до него у девушки не было отношений. Спустя два года после начала романа парень сделал любимой предложение, но она ему отказала, так как не была готова к семье.

Затем пара воссоединилась и хотела сыграть пышную свадьбу на 150-200 людей. Однако из-за пандемии коронавируса эти планы пришлось отложить.

Диана Зиброва со своим избранником (фото: facebook.com/Diana-Zibrova)