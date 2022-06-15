ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як розлюбити шоколад і полюбити капусту? Тренер розкрив секрет відмови від шкідливостей

Новость на русском →
Середа 15 червня 2022 09:23
Як розлюбити шоколад і полюбити капусту? Тренер розкрив секрет відмови від шкідливостей Як перестати їсти калорійні продукти (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Калорійні продукти завжди більше приваблюють людину. Чим більше калорій в продукті - тим більше він смачніший. Але надлишок такої їжі призводить до того, що ви набираєте вагу.

Тренер Віктор Мандзяк розповів, як зробити так, щоб більше полюбити капусту, ніж шоколад.

Чому ми більше любимо калорійні продукти

Експерт з харчування і схуднення пояснив, що природа людини така, що при голоді їй хочеться з'їсти калорійну їжу. Наприклад, шоколад в 19 разів більш калорійний, ніж капуста.

"Наша любов до калорійної їжі - це генетика. Але генетика не всесильна. Як кажуть вчені, генетика заряджає пістолет, а курок натискає середовище. Середовище - це те, що ми робимо, як ми робимо, де ми робимо, коли ми робимо", - зазначив Віктор.

Вчені провели дослідження - вони людям роздали шоколад, і просили одних їсти його на ситий шлунок, а інших - на голодний. Через два тижні відбулися цікаві зміни в поведінці випробовуваних.

У тих, хто їв шоколад голодними, посилилася тяга, любов, потяг до шоколаду. Навіть у тих, що до експерименту були до нього байдужі. А у тих, хто їв шоколад ситими, тяга до нього знизилася. Навіть ті, що їм марили, за два тижні охололи цієї смакоти.

Тренер пояснив, що коли ми їмо шоколад, мозок завжди запам'ятовує, що йому зробило приємно.

"Запам'ятовує, а потім змушує повторити ще і ще. Так формуються всі залежності. Тому, якщо ви на голодний шлунок постійно споживаєте калорійну, смачну їжу, з часом це переросте у свого роду залежність. Ви полюбите цю їжу до глибини душі", - розповів експерт.

Як полюбити овочі та не переборщувати з шкідливостями

Для того, щоб полюбити їжу, яка не дуже для вас звична - їжте її на голодний шлунок. Калорійну їжу (шоколадки та інше) їжте тільки на ситий шлунок, тобто після основного прийому їжі і тоді мозок її сприйме нейтрально і ви не будете набирати вагу.

Нагадаємо, раніше дієтолог пояснила, чому влітку не потрібно захоплюватися фруктово-ягідними соками, і якими неприємними наслідками це загрожує.

Додамо також, перед цим нутриціолог-дієтолог назвала бюджетні та корисні продукти, які можуть замінити їх дорогі аналоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
схуднення
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими