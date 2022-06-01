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Розвантажує гуманітарку і працює "психологом": у Чернівцях знайшли пса-волонтера (відео)

Колаж РБК-Україна: Пес-волонтер допомагає українцям в Чернівцях
Автор: Світлана Мащенко

У Чернівцях є справжній пес-волонтер. Він і фуру допомагає розвантажувати, і відсортувати "гуманітарку", і підтримує тих, хто втік з-під обстрілів чи окупації.

Що відомо про чотирилапого помічника - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як ідеться в сюжеті ТСН, бельгійська вівчарка на прізвисько Бер приїхала до західноукраїнського міста з Харкова разом з господарем Сергієм. Одразу ж він почав працювати у волонтерському штабі.

Вранці пес радісно зустрічає автівку з гуманітаркою і одразу ж береться до роботи. Носить в зубах гуманітарку, виносить пусті коробки. А на обідню перерву прямує до кімнати відпочинку, де його пригощають смаколиками.

Зі складу Бер несе пакунки до волонтерський штаб, де їх роздадуть переселенцям. Пес може осилити сумки до 5 кілограмів.

"Ще вдома він нам дуже допомагав. Тягав сумки, на ринок сходити, водички принести", - розповідає господар Бера Сергій.

Головним завданням Бера у волонтерському центрі є, безумовно, психотерапія. Він дуже ласкавий, і з задоволенням йде на контакт, піднімаючи настрій тим, хто сильно постраждав від війни.

Господар каже, що насичений день виснажує пса - коли він приходить додому, то одразу ж лягає спати.

Сергій мріє, щоб Бер знімався у рекламі чи кіно. Але це - після перемоги. Зараз же господар тренує собаку бути псом-шукачем.

"Якщо призвуть в армію, щоб він щось вмів", - каже господар пса.

Раніше ми писали, що окупанти вкрали в Бучі кота. Він проїхав Білорусь, Польщу, Чехію і нарешті знайшов родину.

Також повідомлялося, що пес з Макарова породи акіта-іну, який місяць чекав загиблу господиню, знайшов нову родину.

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