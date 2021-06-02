Блогерша, яка розгромила квартиру, осоромилась новим відео

"Ми сьогодні п'ємо горілку. Ми в Росію уйо**єм", - говорить вона на відео.

Увага на відео присутня ненормативна лексика.

Інцидент на знімній квартирі

Все сталося в ніч на 1 червня. Блогерша разом зі своїми друзями влаштувала у квартирі п'яний погром, після чого сусіди викликали поліцію і охорону.

Друга Марії забрали в райвідділ, а сама вона поводилась неадекватно, просила поліцію їх відпустити, якщо вона покаже їм груди, а також нецензурно висловлювалася в бік правоохоронців.

Після цієї витівки їй заблокували Insragram, де у неї було вже 75 тисяч фоловерів. Дівчина впала в істерику і погрожувала, що вб'є себе, якщо їй не повернуть доступ в соцмережу.

Зазначимо, що не перша її подібна витівка. Нещодавно вона влаштувала під час фотосесії стрілянину на вулицях Києва, і в той же день - погром на знімній квартирі в елітному ЖК.