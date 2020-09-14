Названо найбільш корисні "осінні" продукти: живлять вітамінами, допомагають серцю

Названо найбільш корисні осінні продукти (фото: pixabay.com)

Лідерами за кількістю корисних елементів і вітамінів стали буряк і гарбуз

Лікарі назвали найкорисніші осінні продукти. На думку дієтологів і лікарів, в раціон в осінній період варто обов'язково додати гарбуз і буряк. Кожен з цих овочів володіє безліччю корисних властивостей для організму, запобігає ряд небезпечних захворювань і зміцнює імунну систему. У чому користь гарбуза і буряку для організму – читайте нижче.

Джерело вітамінів і мікроелементів

Гарбуз містить у собі 1 грам білка на 100 грамів продукту, що більше, ніж у перепелиних яйцях. Також у ньому міститься у 5 разів більше каротину, ніж у моркві. Каротин корисний для здоров'я очей і як засіб для загоєння ран, опіків, виразок і при інших запальних захворюваннях. Бетаїн, що міститься в цьому коренеплоді, бере участь в утворенні холіну, який покращує роботу печінки.

Гарбуз допомагає прискорити процеси засвоєння їжі та нормалізувати метаболізм. Завдяки вмісту вітаміну T гарбуз перешкоджає накопиченню організмом жирових клітин, тому дієтологи рекомендують вживати гарбуз для врегулювання ваги.

Буряк - рекордсмен по концентрації бору і марганцю. За вмістом заліза буряк поступається лише часнику. Всі ці елементи беруть активну участь у роботі кровотворенні, а також позитивно впливають на метаболізм. Тому ці овочі корисні для людей, страждаючих ожирінням.

Гарбуз має послаблюючий ефект, що добре впливає на шлунково-кишковий тракт. Його рекомендують для виведення з організму холестерину, токсинів, шлаків. Завдяки високому вмісту калію вживання цього овоча покращує роботу серцево-судинної системи та зменшує ризики гіпертонії.

При яких хворобах допомагають гарбуз, буряк

Основну користь буряк приносить хворим з запорами та іншими застійними явищами. Цей овоч корисний для профілактики авітамінозу і цинги, через те, що в ньому висока концентрація аскорбінової кислоти й каротину, особливо в бадиллі.

Буряк благотворно впливає на серцево-судинну систему, допомагає знижувати артеріальний тиск завдяки магнію.

Дієтологи радять вживати гарбуз при туберкульозі, атеросклерозі, запорах, діабеті, подагрі, жовчнокам'яній хворобі.

Крім того, обидва цих продукти володіють низькою калорійністю, так що їх споживання позитивно позначиться на фігурі. Буряк містить 42 калорій на 100 грамів продукту, в той час, як гарбуз - всього 26 ккал.

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