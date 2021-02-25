Розгадана таємниця рожевого снігу в Києві: чим виявилася речовина насправді

У Києві рожеві плями на снігу помітили в лютому практично у всіх районах столиці, що серйозно стурбувало власників собак, адже саме так догхантери "мітять" місця, де розкидають отруту. Фахівці провели аналізи пофарбованого снігу і пояснили, чи становить він небезпеку для тварин.

Про це йдеться у сюжеті програми " Київ.NewsRoom " на телеканалі "Київ".

Зазначається, що протягом місяця також почастішали звернення громадян до ветеринарних клінік щодо отруєння хвостатих улюбленців. А на вулицях можна було спостерігати, як кияни - в цілях профілактики - лопатами прибирали "рожевий сніг" і викидали на смітник.

Щоб розібратися в загадці рожевих плям на засніжених вулицях і парках столиці, були взяті проби "рожевого снігу" у двох районах, які відправили в лабораторію.

Як з'ясувалося, у першому випадку один зі зразків містив сік буряка, а інший - сироп.

"Усіма можливими методами ми не виявили ніякої отрути в обох зразках", - резюмував завідувач відділу експертизи КНДІСЕ Олег Посільський.

Відео: Фахівці розповіли про "рожевий сніг" і пояснили, чи небезпечний він для собак

З усім тим власниками собак не варто втрачати пильність, а також бажано уважно і відповідально ставитися до їх вигулу. Зоозахисники рекомендують громадянам в цьому випадку після кожної прогулянки ретельно вимивати лапи домашнім тваринам. Також фахівці пояснили, як правильно надавати допомогу, якщо песик отруївся їжею на вулиці - корисні лайфхаки надали в громадській організації "heart_ddog2 на сторінці в Facebook.

Що робити, якщо собака отруїлася