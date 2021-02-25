Розгадана таємниця рожевого снігу в Києві: чим виявилася речовина насправді
У Києві рожеві плями на снігу помітили в лютому практично у всіх районах столиці, що серйозно стурбувало власників собак, адже саме так догхантери "мітять" місця, де розкидають отруту. Фахівці провели аналізи пофарбованого снігу і пояснили, чи становить він небезпеку для тварин.
Про це йдеться у сюжеті програми "Київ.NewsRoom" на телеканалі "Київ".
Зазначається, що протягом місяця також почастішали звернення громадян до ветеринарних клінік щодо отруєння хвостатих улюбленців. А на вулицях можна було спостерігати, як кияни - в цілях профілактики - лопатами прибирали "рожевий сніг" і викидали на смітник.
Щоб розібратися в загадці рожевих плям на засніжених вулицях і парках столиці, були взяті проби "рожевого снігу" у двох районах, які відправили в лабораторію.
Як з'ясувалося, у першому випадку один зі зразків містив сік буряка, а інший - сироп.
"Усіма можливими методами ми не виявили ніякої отрути в обох зразках", - резюмував завідувач відділу експертизи КНДІСЕ Олег Посільський.
Відео: Фахівці розповіли про "рожевий сніг" і пояснили, чи небезпечний він для собак
З усім тим власниками собак не варто втрачати пильність, а також бажано уважно і відповідально ставитися до їх вигулу. Зоозахисники рекомендують громадянам в цьому випадку після кожної прогулянки ретельно вимивати лапи домашнім тваринам. Також фахівці пояснили, як правильно надавати допомогу, якщо песик отруївся їжею на вулиці - корисні лайфхаки надали в громадській організації "heart_ddog2 на сторінці в Facebook.
Що робити, якщо собака отруїлася
- Головний і універсальний спосіб - це набрати повну чайну ложку звичайної солі та впихнути якомога глибше в рот собаці - обов'язково поверх язика, тобто висипати на самий корінь. Сіль не тільки миттєво викликає сильну блювоту, але і є антидотом до Дитилину, Адилину та інших курареподібних отрут, які зазвичай використовують догхантери.
- При отруєнні ізоніазидом собака вмирає не відразу. Є короткий час, за який потрібно встигнути ввести антидот. Головне не панікувати й не зволікати! Якщо собака почала "робити велосипед", тобто судорожно перебирати всіма чотирма лапами, то терміново вколіть їй Піридоксин - вітамін В6, який продається в аптеках. Не треба намагатися набрати побільше в один шприц - обламайте носики ампул і коліті їх одну за одною з одного шприца.
- Після десятої ампули собака зазвичай заспокоюється, але стає дуже слабкою і втрачає координацію рухів. Це не страшно. Вколіть у холку ампулу камфори (Сульфокамфокаїн) і залиште пса приходити в себе, поряд залиште ємність з водою. Якщо є можливість, потім відвезіть до ветеринарів, щоб ті поставили крапельниці для видалення залишків отрути з організму.
- Якщо собака не смикає лапами (не "велосипедить"), а просто виглядає нездоровою, - подивіться на виділення з рота та ануса. Якщо є кров, значить її отруїли не ізоніазидом, а "крисідом", і почалися внутрішні крововиливи. Тоді треба вколювати Вікасол (продається в аптеках). Потім треба обов'язково звернутися до ветеринара.
Нагадаємо, що нещодавно українці викрили шкуродера, який під маскою благодійника забирав бездомних тварин.