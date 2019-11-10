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Роздавали квитки на "Квартал 95": Тищенко прокоментував бійку у ВР

STYLERПерсони    10.11.2019 - 15:28
Роздавали квитки на "Квартал 95": Тищенко прокоментував бійку у ВР
Микола Тищенко (фото: РБК-Україна)

Микола Тищенко зізнався, що бійка у ВР сталася через безкоштовні квитки на концерт "Квартал 95"

Микола Тищенко прокоментував секс-скандали у Верховній Раді - випадок, коли Богдан Яременко намагався замовити собі дівчину і інцидент з Іллею Ківою, який у ВР мацав свій пах. Також Тищенко пояснив за штовханину у Верховній Раді. Про це розповідається в сюжеті "Світського життя".

Микола Тищенко – депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу", який раніше був популярним телеведучим. Катерина Осадча відвідала тематичну вечірку-маскарад, присвячену "Піратам Карибського моря". Ідея заходу була придумана Тищенко близько 15 років тому, і він зізнається, що сумує за світським життям. Після того, як телеведучий зайняв посаду нардепа, він став потрапляти в різні скандали, а також коментувати те, що відбувається у ВР. Журналістка спробувала поставити Тищенко питання про секс-скандали в стінах парламенту, однак першою відповіла його дружина Алла Барановська.

"Він же не відповідає за кожного депутата. Мені іноді здається, що, знаєш Катя, він як спікер Верховної Ради. Він не є спікером. Але він повинен завжди коментувати те, що там відбувається", - обурюється дружина депутата.

"У мене болить душа, тому що я вважаю, що ми робимо дуже важливу справу", - заявив нардеп.

Тищенко також відреагував на інцидент, коли депутат Богдан Яременко під час пленарного засідання намагався замовити послуги дівчат за викликом.

"Я вам відкрию таємницю. Всі говорять в парламенті: "Чому так не дорого?". Він підійшов до мене і каже: "З такою маленькою зарплатою, чому так мало", - сказав Тищенко.

Не обійшов увагою Тищенко і той випадок, коли нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа мацав свій пах у ВР.

"Про нього взагалі складають легенди. У парламенті називають його Ілля **ачун", - сказав Тищенко.

На питання про участь Миколи Тищенка у штовханині у Верховній Раді, за нього заступилася дружина: "я подивилася відео, і він там просто стояв. Тому що після трьох років "Ревізора", розумієш, він вже звик до цього, і він просто в будь-якому конфлікті стоїть. Просто він такий сильний чоловік, що захотілося приписати, що бійка сталася".

Тищенко зізнався, що інцидент стався на тлі інформації про те, що у ВР хтось безкоштовно роздає квитки на концерт "95 Кварталу".

"Хтось роздає безкоштовно квитки на концерт "95 Кварталу". Я тільки почав з'ясовувати – хто, де квитки, хто роздає, і хтось мене штовхнув. Я повернувся, я навіть не очікував взагалі, але ви знаєте, що я людина, яка за мир, я за дружбу", - зізнався "Слуга народу".

Тищенко прокоментував бійку та секс-скандали у ВР (відео: youtube.com)

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