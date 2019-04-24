Може розбити сім'ю: Лободу запідозрили в романі з відомим шоуменом

Світлану Лободу запідозрили в романі відомим шоуменом Олександром Реввою. Про це інформують російські ЗМІ.

Світлана Лобода та Олександр Ревва вже багато років дружать, і вони обидва неодноразово заявляли про це в різних інтерв'ю. Крім того, артист одружений з 2007 року і у нього підростає дві дочки – Аліса і Амелі.

Однак останнім часом їх відносини почали набувати зовсім інший характер. Олександр Ревва відверто фліртує зі Світланою Лободою і навіть взяв участь у її флешмобі "Пулядура".

Олександр Ревва і Світлана Лобода (instagram.com/arthurpirozhkov)

Відео, яке записав Ревва, артистка розмістила на своїй сторінці окремо. Він намагався вимовити кілька рядків з пісні, але йому це не вдалося.

В оточенні артистів кажуть, що Лобода дружить не тільки з шоуменом, а і з його дружиною і вхожа в його будинок. Однак це зовсім не доводить того, що між ними могла спалахнути інтрижка.

Олександр Ревва з дружиною Анжелікою (instagram.com/arthurpirozhkov)

Дружина Ревви Анжеліка останнім часом змарніла і схудла, і фанати навіть порадили артистові приділяти їй більше уваги, так як вона "буквально тане на очах".

На сторінках артистів у соціальних мережах періодично з'являються фотографії Лободи і Ревви в обнімку і навіть з поцілунками.

Світлана Лобода і Олександр Ревва (instagram.com/arthurpirozhkov)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Світлана Лобода нарвалася на жорстку критикучерез політичні заяви.

А також розповідали про те, що Світлана Лобода стривожила шанувальників своїм зовнішнім виглядом.