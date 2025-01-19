Райские оазисы посреди зимы: 5 самых популярных в мире термальных источников

Природные горячие источники стали первыми природными СПА-курортами, которые подарила нам сама Земля. Сегодня геотермальные курорты остаются популярными, даря не только оздоровление, но и уникальные впечатления.

Озеро Хевиз, Венгрия

Южнее Будапешта находится уникальное озеро Хевиз - самое большое термальное озеро Европы. Его площадь достигает 47,5 тысяч квадратных метров, а вода полностью обновляется менее чем за сутки благодаря горячим подземным источникам.

Температура воды остается комфортной: зимой - около +27 °C, летом - +34 °C. Озеро окружено современным СПА-комплексом, из которого можно сразу окунуться в теплые воды.

Благодаря высокому содержанию калия, кальция и гидрокарбонатов вода обладает лечебными свойствами, хотя флора и фауна здесь почти отсутствуют. Гости также могут воспользоваться целебными грязями и насладиться живописными пейзажами.

Озеро Хевиз (фото: Википедия)

Онсен Киносаки, Япония

Японские горячие источники - онсены - это больше, чем просто купальни: это часть культуры, укоренившейся в нации.

Благодаря вулканической активности в Японии существует более 2 тысяч горячих источников. Одним из самых известных курортов является городок Киносаки, где расположены 7 общественных бань и десятки традиционных отелей - реканов.

Гости могут наслаждаться купанием в горячих источниках как летом, так и зимой, любуясь природой и архитектурой. Вода в онсенах обогащена минералами, способствующими оздоровлению и релаксации. Атмосфера спокойствия и гармонии делает это место любимым среди туристов.

Обезьяны в горячем источнике (фото: Википедия)

Остров Вулькано, Италия

Недалеко от Сицилии расположен остров Вулькано, который является частью Липарских островов. Остров привлекает туристов своими черными пляжами, вулканическими кратерами и геотермальными озерами.

Термальные воды обогащены серой, которая помогает лечить заболевания кожи, дыхательных путей и суставов. Величественные пейзажи и близость к вулкану создают неповторимую атмосферу. Здесь можно отдохнуть от городской суеты и насладиться природными целебными процедурами.

Вулкан на острове Вулькано (фото: Википедия)

Голубая лагуна, Исландия

Геотермальный курорт "Голубая лагуна", расположенный в часе езды от Рейкьявика, привлекает своей неземной красотой. Хотя лагуна создана человеком, она расположена среди естественной вулканической красоты.

Вода, нагретая геотермальной станцией, содержит кремний, кварц, минералы и сине-зеленые водоросли. Температура держится стабильно - +38-40 °C, что делает ее идеальной для релаксации. "Голубая лагуна" стала местом, где можно одновременно насладиться современными СПА-процедурами и природным лечением.

Голубая лагуна (фото: Википедия)

Чина-Хот-Спрингс, США

Чина-Хот-Спрингс - небольшое поселение, расположенное в боро Фербанкс-Норт-Стар, штат Аляска. Оно находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от города Фэрбанкс. В августе 1905 года Роберт Свон обнаружил здесь горячий источник.

Вода в нем по своим свойствам очень напоминала знаменитый Карловарский источник. Горячий источник быстро привлек внимание туристов, и вскоре в этом месте построили курорт. Курорт придал Чина-Хот-Спрингс новую жизнь: каждый год сюда приезжают многочисленные посетители, чтобы насладиться купанием в горячих водах.

Чина-Хот-Спрингс (фото: Википедия)