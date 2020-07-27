Рай для затриманих: в мережі з'явилися фото шикарного застілля в Ужгородському СІЗО

В Ужгородському слідчому ізоляторі затримані не нудьгують, і досить весело проводять час. З'явилися фото, на яких видно, що вони влаштовують застілля. При цьому на столі у них не тільки їжа, але і ірландський віскі і чеське пиво.

Фотографії з СІЗО опублікував ужгородський журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі. При цьому він назвав умови в цьому СІЗО раєм для затриманих.

В Ужгородському СІЗО затримані п'ють віскі і пиво (фото: Telegram-канал Віталія Глаголи)

"Якщо ви думали, що ті, хто потрапляє - сидять у камерах, сумують і думають про свою погану поведінку - ви помилялися. Ці фото зроблені не десь в квартирі, а в камері затриманих в Ужгороді. Бачите, нари позаду?" — написав Глагола.

В Ужгородському СІЗО затримані п'ють віскі і пиво (фото: Telegram-канал Віталія Глаголи)

Журналіст також говорить про те, що на фотознімках присутній Євген Дребитко на прізвисько "Женя Білий", який є фігурантом у справі про наїзд на поліцейського на посаді в Нижніх Воротах і вимаганнях в Ужгороді.

В Ужгородському СІЗО затримані п'ють віскі і пиво (фото: Telegram-канал Віталія Глаголи)

Журналіст також зазначив, що затримані вже п'ять місяців знаходяться в окремих камерах, але на фото видно, що це тільки теоретично. На ділі поки Міністр юстиції Денис Малюська виступив з пропозицією купувати подарункові сертифікати в СІЗО, в Ужгородському СІЗО керівництво їх давно продає.

В Ужгородському СІЗО затримані п'ють віскі і пиво (фото: Telegram-канал Віталія Глаголи)

Правда це неофіційно. Але він підкреслив, що навряд чи можна без відома керівництва СІЗО організувати такий стіл і зібратися всім в одній камері.

Нагадаємо, українцям пропонують купувати подарункові сертифікати в СІЗО.

Раніше ми розповідали, як виглядають і працюють платні камери в Лук'янівському СІЗО.