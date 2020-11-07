Рай для злодіїв: яких місць у Києві краще уникати, щоб вберегти свої гроші

В яких місцях Києва найчастіше орудують кишенькові злодії (колаж: РБК-Україна)

Вокзал та метро Києва - ідеальне місце для кишенькових злодіїв

Правоохоронці перелічили три локації у Києві, де найчастіше обкрадають людей кишенькові злодії. Остерігатися злодюжок найбільше треба на залізничному вокзалі столиці, але бути обачним слід у всіх багатолюдних місцях.

Так, за даними Міністерства внутрішніх справ України, найчастіше зловмисники викрадають особисті речі людей на вокзалі, у метрополітені та в центрі Києва.

Водночас дещо менше кишенькових злодіїв на ринках і в громадському транспорті. У МВС кажуть, що здебільшого на вокзалі "орудують" роми, яких складніше притягнути до відповідальності.

Річ у тому, що у таких осіб відсутня реєстрація, що ускладнює процес встановлення особи, а під час винесення вироку суд відпускає їх під особисте зобов'язання. Від початку року ромів доставлялися до відділку поліції понад п'ять тисяч разів.

"Здебільшого роми уникають реєстрації. Вони десь є, але ідентифікувати складно. Другий момент - вибір запобіжного заходу. Навіть коли їх затримують, розслідують і справа доходить до суду - він вибирає особисте зобов'язання. Чому? Наприклад, там багато матерів-одиначок, вагітних, з великою кількістю дітей", - пояснив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Водночас за рік у Києві суттєво зменшилася кількість кишенькових крадіжок. Правоохоронці менше реєстрували таких справ і більше їх розкривали.

"Якщо ми візьмемо за приклад територію Києва, то тільки цього року тут затримано 182 рома, які часто затримувалися, у них багато приводів", - сказав Мартиненко.

Нагадаємо, у Києві 31-річний іноземець промишляв крадіжками у спортивних центрах. Він крав з шафок гроші, гаджети та цінні речі відвідувачів, поки вони займалися в залах.

Також ми писали про злодійку в Одесі, яка обчистила за годину три магазини з речами. Вона зуміла вкрасти шапку, куртку, кросівки, светр. Вартість "улову" оцінюється приблизно у 2,5 тисячі гривень.