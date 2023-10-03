Равиоли с моцареллой и паста карбонара. Военный ВСУ показал, чем питаются защитники в Донецком направлении

Ярослава мобилизовали в апреле 2022 года в Харьковскую область, а затем переместили в Донецкую область. В мирной жизни Ярослав работал на круизных судах, занимался административными делами.

Он рассказывает, что с начала его службы повара в бригаде не было, поэтому каждый готовил для себя, когда была такая возможность. Но однажды Ярослав предложил приготовить на всех побратимов.

"Я хочу, чтобы парни ели не трижды в неделю, а трижды в день. Готовлю им на завтрак что-нибудь калорийное, например, - каша с подливой и салатом, паста, или с вечера готовлю больше плова и делю его на два раза. На обед. - обязательно борщ или суп, была даже солянка. Особенно парням понравился гороховый супчик", - делится с журналистами Суспільного военный.

Свои блюда Ярослав показывает в TikTok. Больше всего пользователям понравились хинкали, гречка и вареники с творогом и капустой, которые он называет "равиоли по-донецки с моцареллой и шпинатом".

Несмотря на большое количество поклонников у повара есть один главный критик, и это жена.

"Пересматривает публикацию и делает замечания или выдвигает собственные предложения. После ее рецензии я что-то выбрасываю, переснимаю, одобряет ли она тот вариант, который я сделал", - говорит Ярослав.

К слову, до полномасштабной войны мужчина любил вкусно поесть, поэтому и для побратимов старается готовить хорошо.

"Хочется обычной человеческой пищи, например, пиццы, шаурмы, бургера или чего-то из грузинской кухни. М-м-м. Таких вкусностей, которых можно купить в городе, то, чего не приготовишь в полевых условиях. Я это любил до армии, теперь этого хочется еще больше", - отмечает повар.

Качество продуктов для ВСУ снизилось

Военный делится наблюдениями, что качество продовольствия значительно ухудшилось.

"В Харькове у нас даже амбар был, а там - немалый ассортимент. Сейчас - не знаю, это специфика нашего подразделения, или нашего направления - нас практически не обеспечивают продуктами - раз в неделю перепадут какие-то там фрукты-яблочки", - рассказывает Ярослав.

Он добавляет, что создается впечатление, что все продукты самые дешевые.

"Такое впечатление, что для армии закупается все самое дешевое, оно соответственно такого же низкого качества. Такое, что было бы стыдно продавать в супермаркете. Я, например, такого в магазинах не видел. И это касается и овощей, и консервов, даже печенье невкусное", - возмущается мужчина.

Однако ему удается переделать блюда так, чтобы побратимы ели их с аппетитом. Вот, например, рецепт гречки, которая кажется Ярославу немного испорченной. К ней он добавляет обжаренную ветчину, домашнюю колбасу, чеснок и другие специи. Теперь можно звать всех к столу.