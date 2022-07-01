"Разжигаєтє рознь": Бардаш назвав українських співаків нацистами

Цитати Бардаша про українців і війну
- "Моя позиція така. Українські артисти, не ті, які їздять по госпіталях... в основному це фонди-шмонди: "ми збираємо, всі гроші на ЗСУ!" Але я ж бачу - просто триває шоу-бізнес. І вони поїхали по Європі рекламувати цю війну. Вони рекламують війну. Вони рекламують єдність українців порвати, знищити Росію".
- "Слава Україні - я вважаю, повинні говорити тільки солдати, які конкретно віддають свої життя, які в окопах".
- "Слава Україні - це добре. Понад усе - я вважаю, це чистий фашизм, чистий нацизм".
- "Важливий слоган українців: "Україна понад усе"! Я розумію, що це діалектична пастка, що людей просто, ніби людям пропонують самим себе вбити. Це виходить дітей своїх - в топку, батьків своїх - в топку. Заради чого? Заради України. Гаразд... А що таке Україна?"
- "Всі мої справи, які я вершив заради того, щоб бути в суспільстві, щоб бути корисним суспільству, в моменті просто злетіли. Мене оголосили поплічником росіян, колабораціоністом, сепаратистом... добре, як скажете! Я розумію - ви всі злі. Це не я розпалюю міжнаціональну ворожнечу. Я за дружбу завжди виступав. "Между нами тает лед" (наспівує)... Але за підсумком від мене відхрестилися всі. Я вам більше скажу - моя дружина сказала "Не торкайся моєї дочки, ти зрадник". Я розумію - їй 25 років, вона виросла в Україні, і вона не знає нічого іншого. Але в Україні живуть не тільки малолітки, ви зрозумійте це".
- "За що я виступаю? Я виступаю за те, щоб припинити вбивати українців. Мене за це вважають зрадником народу".
- "Скільки ви ще на своїй ненависті та злості готові втратити людей, територій. Хлопці, Донбас вже все, закінчується, Лисичанськ в котлі посувається, далі: привіт - Харків. Скільки ви ще будете вбивати українців, скажіть мені, будь ласка, своєю тупістю? Збирають вони на Байрактар"
- "За що народ зараз помирає, щоб що? Щоб легше було геям, за ці ліберальні цінності?... Припустимо, не за геїв, що там ще в європейських цінностях - зелена енергетика? Ви смієтеся, це взагалі цирк. Що ще - безвіз? Ось за це все ми будемо вмирати".
- "Потенціал у Росії, поки ми гей-паради проводили, у них заводи будувалися по всій Росії. У них гармати, там все, хлопці, у них така зброя... Оцініть ситуацію, вимкніть бичку, усі газують - вимкніть це й оціните ситуацію".
- "Ми з вами ніхто, і ми нічого не можемо зробити. Ми можемо тільки подумати, трошки подумати про все, що відбувається".
- "Україна - одна і найбільших в Європі територій, була. Припустімо. Поруч з нами є сусід - Росія. Він нікуди не дінеться, він є, він великий, могутній, жорсткий північний наш сусід, або східний. Що ви хочете? Ви хочете їх знищити, в праведному гніві? Так, я знаю, що ви хочете це зробити, але знову-таки - як? Як це зробити? Я не розумію. У вас є відповідь: "До-по-мо-же-З-С-У?" Пацанів зараз наберуть і знову в топку кинуть".
- "Люди, які говорять російською мовою - це "русский человек". Хто якої національності - це не важливо".
- "Мені всі говорять хором - повертайся! Навіщо, щоб разом співати, як ми ненавидимо "русских" росіян? Так я "русский", я не росіянин. Росіяни - це окремо, це країна. А є "русский человек", це різні речі".
Відео: "філософські" роздуми Юрія Бардаша про українців, росіян і війну, частина 1.
Юрій Бардаш, який зараз пропагує капітуляцію перед країною-агресором Росією, також розповів, що знаходиться в Грузії, куди приїхав зі Шрі-Ланки.
Він підкреслює, що від нього зараз всі відхрестилися, скаржиться на критику і тотальне "хейтерство".
Протягом усього півторагодинного ефіру Бардаша у коментарях був потік різких висловлювань на адресу музиканта та продюсера, з недвозначними оцінками та епітетами.
Відео: висловлювання Юрія Бардаша про українців, росіян і війну, частина 2.