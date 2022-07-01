"Разжигаєтє рознь": Бардаш назвав українських співаків нацистами

Цитати Бардаша про українців і війну

"Моя позиція така. Українські артисти, не ті, які їздять по госпіталях... в основному це фонди-шмонди: "ми збираємо, всі гроші на ЗСУ!" Але я ж бачу - просто триває шоу-бізнес. І вони поїхали по Європі рекламувати цю війну. Вони рекламують війну. Вони рекламують єдність українців порвати, знищити Росію".

"Слава Україні - я вважаю, повинні говорити тільки солдати, які конкретно віддають свої життя, які в окопах".

"Слава Україні - це добре. Понад усе - я вважаю, це чистий фашизм, чистий нацизм".

"Важливий слоган українців: "Україна понад усе"! Я розумію, що це діалектична пастка, що людей просто, ніби людям пропонують самим себе вбити. Це виходить дітей своїх - в топку, батьків своїх - в топку. Заради чого? Заради України. Гаразд... А що таке Україна?"

"Всі мої справи, які я вершив заради того, щоб бути в суспільстві, щоб бути корисним суспільству, в моменті просто злетіли. Мене оголосили поплічником росіян, колабораціоністом, сепаратистом... добре, як скажете! Я розумію - ви всі злі. Це не я розпалюю міжнаціональну ворожнечу. Я за дружбу завжди виступав. "Между нами тает лед" (наспівує)... Але за підсумком від мене відхрестилися всі. Я вам більше скажу - моя дружина сказала "Не торкайся моєї дочки, ти зрадник". Я розумію - їй 25 років, вона виросла в Україні, і вона не знає нічого іншого. Але в Україні живуть не тільки малолітки, ви зрозумійте це".

"За що я виступаю? Я виступаю за те, щоб припинити вбивати українців. Мене за це вважають зрадником народу".

"Скільки ви ще на своїй ненависті та злості готові втратити людей, територій. Хлопці, Донбас вже все, закінчується, Лисичанськ в котлі посувається, далі: привіт - Харків. Скільки ви ще будете вбивати українців, скажіть мені, будь ласка, своєю тупістю? Збирають вони на Байрактар"

"За що народ зараз помирає, щоб що? Щоб легше було геям, за ці ліберальні цінності?... Припустимо, не за геїв, що там ще в європейських цінностях - зелена енергетика? Ви смієтеся, це взагалі цирк. Що ще - безвіз? Ось за це все ми будемо вмирати".

"Потенціал у Росії, поки ми гей-паради проводили, у них заводи будувалися по всій Росії. У них гармати, там все, хлопці, у них така зброя... Оцініть ситуацію, вимкніть бичку, усі газують - вимкніть це й оціните ситуацію".

"Ми з вами ніхто, і ми нічого не можемо зробити. Ми можемо тільки подумати, трошки подумати про все, що відбувається".

"Україна - одна і найбільших в Європі територій, була. Припустімо. Поруч з нами є сусід - Росія. Він нікуди не дінеться, він є, він великий, могутній, жорсткий північний наш сусід, або східний. Що ви хочете? Ви хочете їх знищити, в праведному гніві? Так, я знаю, що ви хочете це зробити, але знову-таки - як? Як це зробити? Я не розумію. У вас є відповідь: "До-по-мо-же-З-С-У?" Пацанів зараз наберуть і знову в топку кинуть".

"Люди, які говорять російською мовою - це "русский человек". Хто якої національності - це не важливо".

"Мені всі говорять хором - повертайся! Навіщо, щоб разом співати, як ми ненавидимо "русских" росіян? Так я "русский", я не росіянин. Росіяни - це окремо, це країна. А є "русский человек", це різні речі".

Відео: "філософські" роздуми Юрія Бардаша про українців, росіян і війну, частина 1.

Юрій Бардаш, який зараз пропагує капітуляцію перед країною-агресором Росією, також розповів, що знаходиться в Грузії, куди приїхав зі Шрі-Ланки.

Він підкреслює, що від нього зараз всі відхрестилися, скаржиться на критику і тотальне "хейтерство".

Протягом усього півторагодинного ефіру Бардаша у коментарях був потік різких висловлювань на адресу музиканта та продюсера, з недвозначними оцінками та епітетами.

Відео: висловлювання Юрія Бардаша про українців, росіян і війну, частина 2.