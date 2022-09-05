Ці рослини миттєво виженуть моль з будинку: комахам не подобається їхній запах

Якщо моль вже добре прижилася у шафі, то важливо дотримуватись цих кількох порад, щоб позбутися шкідників. По-перше, важливо провести капітальне прибирання в шафі. Потрібно все ретельно вимити у шафі з білим оцтом, розведеним у воді.

Тоді використовуйте хитрість, щоб запобігати в подальшому появі цих маленьких комах. Допоможе кедрова деревина. Його сильний запах ефективно відганяє міль. ЇЇ потрібно розмістити в місцях, де живе моль і запах відлякуватиме шкідників.

Щоб запобігти поширенню молі у вашому будинку, ви можете використовувати ці природні рослини.

М’ята і гвоздика

Ці рослини видають сильний запах, який відлякує цих комах. Використовуйте м'яту у вигляді листя, ефірних олій або спирту. Гвоздику також можна використовувати у ваших шафах та інших місцях у вашому домі, щоб природним чином відлякувати моль.

Лаванда або чебрець

Запах чебрецю і лаванди також діє проти появи молі. Для цього потрібно покласти невеликі пакетики сушеної лаванди або чебрецю у шафу. Стійкий запах цих рослин зовсім не подобається цим шкідникам.

Міль, як правило, поселяється в шафах та створює свої гнізда там, де є залишки їжі або в місцях, де зберігається текстиль. Щоб запобігти їх поширенню, важливо регулярно провітрювати ці приміщення.