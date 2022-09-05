UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти растения мгновенно выгонят моль из дома: насекомым не нравится их запах

Как избавиться от моли в доме (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

С молью в доме частенько сталкиваются многие жильцы. Казалось бы, маленькое насекомое, но оно способно нанести большой вред мебели, одежде и продуктам. Однако, избавиться от таких вредителей можно очень легко.

Об этом пишет Sante Plus.

Если моль уже хорошо прижилась в шкафу, то важно следовать этим нескольким советам, чтобы избавиться от вредителей. Во-первых, важно провести капитальную уборку в шкафу. Нужно все тщательно вымыть в шкафу с белым уксусом, разведенным в воде.

Тогда используйте хитрость, чтобы предотвращать в дальнейшем появление этих маленьких насекомых. Поможет кедровая древесина. Его сильный запах эффективно отгоняет моль. Ее нужно разместить в местах, где живет моль и запах будет отпугивать вредителей.

Чтобы предотвратить распространение моли в вашем доме, вы можете использовать эти естественные растения.

Мята и гвоздика

Эти растения издают сильный запах, который отпугивает этих насекомых. Используйте мяту в виде листьев, эфирных масел или спирта. Гвоздику также можно использовать в ваших шкафах и других местах в вашем доме, чтобы естественным образом отпугнуть моль.

Лаванда или чабрец

Запах чабреца и лаванды также действует против появления моли. Для этого нужно положить небольшие пакетики сушеной лаванды или тимьяна в шкаф. Стойкий запах этих растений совсем не нравится этим вредителям.

Моль, как правило, поселяется в шкафах и создает свои гнезда там, где есть остатки пищи или в местах, где хранится текстиль. Чтобы предотвратить их распространение, важно регулярно проветривать эти помещения.

Ранее мы сообщали, как избавиться от мошек на кухне.

Также мы писали, что делать при укусах насекомых и пауков летом.

Читайте РБК-Украина в Google News
насекомое