Ці рослини миттєво виженуть моль з будинку: комахам не подобається їхній запах

З міллю в будинку частенько стикаються багато мешканців. Здавалося б, маленька комаха, але вона здатна завдати великої шкоди меблям, одягу та продуктам. Однак, позбутися таких шкідників можна дуже легко.

Якщо моль вже добре прижилася у шафі, то важливо дотримуватись цих кількох порад, щоб позбутися шкідників. По-перше, важливо провести капітальне прибирання в шафі. Потрібно все ретельно вимити у шафі з білим оцтом, розведеним у воді.

Тоді використовуйте хитрість, щоб запобігати в подальшому появі цих маленьких комах. Допоможе кедрова деревина. Його сильний запах ефективно відганяє міль. ЇЇ потрібно розмістити в місцях, де живе моль і запах відлякуватиме шкідників.

Щоб запобігти поширенню молі у вашому будинку, ви можете використовувати ці природні рослини.

М’ята і гвоздика

Ці рослини видають сильний запах, який відлякує цих комах. Використовуйте м'яту у вигляді листя, ефірних олій або спирту. Гвоздику також можна використовувати у ваших шафах та інших місцях у вашому домі, щоб природним чином відлякувати моль.

Лаванда або чебрець

Запах чебрецю і лаванди також діє проти появи молі. Для цього потрібно покласти невеликі пакетики сушеної лаванди або чебрецю у шафу. Стійкий запах цих рослин зовсім не подобається цим шкідникам.

Міль, як правило, поселяється в шафах та створює свої гнізда там, де є залишки їжі або в місцях, де зберігається текстиль. Щоб запобігти їх поширенню, важливо регулярно провітрювати ці приміщення.