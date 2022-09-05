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Эти растения мгновенно выгонят моль из дома: насекомым не нравится их запах

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Понедельник 05 сентября 2022 15:08
Эти растения мгновенно выгонят моль из дома: насекомым не нравится их запах Как избавиться от моли в доме (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

С молью в доме частенько сталкиваются многие жильцы. Казалось бы, маленькое насекомое, но оно способно нанести большой вред мебели, одежде и продуктам. Однако, избавиться от таких вредителей можно очень легко.

Об этом пишет Sante Plus.

Если моль уже хорошо прижилась в шкафу, то важно следовать этим нескольким советам, чтобы избавиться от вредителей. Во-первых, важно провести капитальную уборку в шкафу. Нужно все тщательно вымыть в шкафу с белым уксусом, разведенным в воде.

Тогда используйте хитрость, чтобы предотвращать в дальнейшем появление этих маленьких насекомых. Поможет кедровая древесина. Его сильный запах эффективно отгоняет моль. Ее нужно разместить в местах, где живет моль и запах будет отпугивать вредителей.

Чтобы предотвратить распространение моли в вашем доме, вы можете использовать эти естественные растения.

Мята и гвоздика

Эти растения издают сильный запах, который отпугивает этих насекомых. Используйте мяту в виде листьев, эфирных масел или спирта. Гвоздику также можно использовать в ваших шкафах и других местах в вашем доме, чтобы естественным образом отпугнуть моль.

Лаванда или чабрец

Запах чабреца и лаванды также действует против появления моли. Для этого нужно положить небольшие пакетики сушеной лаванды или тимьяна в шкаф. Стойкий запах этих растений совсем не нравится этим вредителям.

Моль, как правило, поселяется в шкафах и создает свои гнезда там, где есть остатки пищи или в местах, где хранится текстиль. Чтобы предотвратить их распространение, важно регулярно проветривать эти помещения.

Ранее мы сообщали, как избавиться от мошек на кухне.

Также мы писали, что делать при укусах насекомых и пауков летом.

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