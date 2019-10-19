Розмитнення "евроблях": який сюрприз підготували для власників авто

Для перереєстрації "євроблях" в Україні хочуть ввести максимально просту формулу. Про це поінформував міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Autonews.

Міністр інфраструктури виступає за те, щоб зробити розмитнення в Україні за грузинським зразком, адже в Грузії старі іномарки коштують у рази дешевше, ніж в нашій країні.

Розмитнення "евроблях" (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Розмитнити авто грузинам значно дешевше, ніж українцям, оскільки там за літр об'єму двигуна автомобіля платять від одного до трьох доларів. Дана схема дозволить не тільки спростити і здешевити легалізацію еврономеров, але і позбавитися від корупційних схем.

Однак на даний момент це лише ідея, здійснити яку буде не так просто. Реалізувати подібне буде складно через Міністерства фінансів. Справа в тому, що у бюджет вже закладені всі надходження від розмитнення автомобілів.

Нагадаємо, що з 24 травня власники авто з іноземною реєстрацією, які вчасно не здійснили їх митне оформлення, будуть платити штрафи 170 тис. гривень.