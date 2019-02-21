Розмитнення "євроблях": завтра митниці працюватимуть цілодобово

Ілюстративне фото (facebook.com/SFSofUkraine)

Митницями ДФС вже оформлено 204,7 тис транспортних засобів

В останній день дії пільгового режиму оподаткування транспортних засобів завтра, 22 лютого, всі відділи митного оформлення митниць Державної фіскальної служби (ДФС) працюватимуть в цілодобовому режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook ДФС.

Як зазначається, наразі ажіотажу на пунктах пропуску не фіксується. Черги наразі відсутні, оформлення чекають 225 транспортних засоби.

Повідомляється, що з початку дії пільгового періоду для розмитнення авто (25.11.2018) станом на 20 лютого 2019 року митницями ДФС оформлено 204,7 тис транспортних засобів. Сплачено майже 12,8 млрд грн.

Із них 130,4 тис - авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За їх оформлення сплачено понад 8 млрд гривень.

Із цієї кількості 112,5 тис. - це ті автомобілі, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили майже 957 млн грн (8500 за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані.

Нагадаємо, станом на 22 січня, було оформлено майже 44 тис. автомобілівз єврономерами.

РБК-Україна писало, що з 24 травня власники авто з іноземною реєстрацією, які вчасно не здійснили їхнє митне оформлення, платитимуть штрафи по 170 тис. гривень.