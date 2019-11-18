Розмитнення дешевше і скасування штрафів: "євробляхерам" готують нові пільги

В Україні водіям авто на іноземних номерах готують приємний сюрприз - "євробляхерам" хочуть дати більше часу для розмитнення до набрання чинності штрафних санкцій, зменшити її вартість, а покарання планують скасувати.

У Верховній Раді зареєстрований проект закону №2345, в якому пропонується тимчасово зупинити застосування штрафних санкцій за порушення при переміщенні автотранспорту у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту через територію України на строк 180 днів.

"Євробляхерам" хочуть дати більше пільг (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Ще один законопроект цього ж автора нардепа Олексія Ковальова №2342 ініціює "замороження" на 180 днів ставки акцизного податку для авто за формулою, яка не враховує віковий коефіцієнт:

для транспортних засобів, які використовувалися від 5 до 8 років - коефіцієнта 40,

для автомобілів, які використовувалися понад 8 років - коефіцієнта 50

Зазначається, що ці норми поширюються тільки на транспортні засоби, що ввозяться на митну територію України до набрання чинності цього проекту як закону.

Також пропонується з 1 січня 2021 року взагалі виключити з переліку підакцизних товарів (крім того, не потрібно буде платити цей збір на кузови, причепи та напівпричепи, а також мотоцикли).

Нагадаємо, що в даний час ставку акцизу визначають за формулою: базова ставка помножується на коефіцієнт двигуна (об'єм циліндрів, розділений на 1000 куб. см), і це все помножується на вік транспортного засобу.

Базова ставка для авто з об'ємом двигуна до 3000 "кубів" - 50 євро. Якщо вище, то ставка піднімається до 100 євро.

Базова ставка для авто з дизельним двигуном об'ємом до 3500 "кубів" - 75 євро. Якщо вище, то складає 150 євро.

"Євробляхерам" хочуть дати більше пільг (Фото: колаж РБК-Україна)

Зазначимо, що до даної законодавчої ініціативи є кілька критичних зауважень автоекспертів. Співзасновник громадської організації "Доступне авто" Михайло Катрук заявив, що він створює нерівні умови, передає "Сьогодні".

Коли "євробляхерам" дали можливість розмитнити авто зі знижкою акциз на 50%, то нею скористалися понад 200 тисяч українських автовласників. А якщо акциз зменшать, то це означатиме, що водії поспішили.

Крім того, протягом року діятимуть дві різні ставки акцизу.

Він вважає, що потрібно скасувати коефіцієнт віку, але на постійній основі, або ж відразу скасувати акциз на ввезення автотранспорту.