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"Евробляхерам" готують приємний сюрприз: розмитнення за новою формулою

STYLERЖиття    09.11.2019 - 11:49
"Евробляхерам" готують приємний сюрприз: розмитнення за новою формулою
"Євробляхерам" готують приємний сюрприз (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У законопроекті наголошується, що колишня політика щодо власників "євроблях" була "каральною"

На даний момент влада намагається навести порядок з тисячами нерозмитнених авто. Так, у Верховній Раді з'явився законопроект, який прописує правила розмитнення авто на іноземних номерах. Тепер умови для "євроблях" і всього автомобільного імпорту зміняться.

Законопроект №2342 зареєстрував у Раді народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов. У пояснювальній записці до проекту зазначено, що колишня політика щодо власників "євроблях" була "каральною": спочатку влада зробила недоступним ввезення недорогих машин, а потім включила всю машину державних репресій проти водіїв.

&quot;Евробляхерам&quot; готують приємний сюрприз: розмитнення за новою формулою"Євробляхерам" готують приємний сюрприз (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Нинішню систему оподаткування хочуть поміняти в два етапи - спочатку для "євроблях", яких в Україні залишилося приблизно 100 тисяч, а пізніше - і для інших машин.

У законопроекті йдеться, що тимчасово (протягом 180 днів з моменту прийняття проекту) ставки акцизного збору для авто будуть визначатися без урахування коефіцієнта віку.

Також скасовується норма щодо відповідності екологічним стандартам для раритетних авто (віком понад 30 років), яка була проблемою для любителів колекційних машин.

У цілому, перераховані новації повинні допомогти розмитнити "євробляхи", що залишилися.

А ось бонуси для всіх інших водіїв обіцяють не відразу, а лише з 2021 року. У разі прийняття законопроекту, вже з 1 січня 2021 року автомобілі взагалі виключать з переліку підакцизних товарів, також не потрібно буде платити цей збір на кузови, причепи та напівпричепи, а також мотоцикли.

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