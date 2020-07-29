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Розсекречені плани Пентагону по НЛО: люди не могли зробити це самі

Середа 29 липня 2020 17:53
Розсекречені плани Пентагону по НЛО: люди не могли зробити це самі
Розсекречені плани Пентагону по НЛО (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Пентагоні оприлюднюють дані про десятилітні дослідження НЛО

Спеціальна група з вивчення неопізнаних літаючих об'єктів хоче оприлюднити низку результатів десятирічного вивчення можливих НЛО і таємничих зіткнень між військовими льотчиками США і непізнаними літальними апаратами.

Сенатор Марко Рубіо дуже схвильований повідомленнями про неопізнані літаки над американськими військовими базами. Він думає, що Китай, Росія або який-небудь інший противник здійснили "певний технологічний стрибок", який дозволяє їм проводити таку діяльність. Річ у тому, що деякі літальні апарати над базами США володіли функціями, яких немає у американських апаратів.

За словами сенатора, напевно цьому є якесь пояснення, але поки це здається дуже дивним.

До речі, астрофізик Ерік Девіс, який працював субпідрядником, а потім консультантом по програмі НЛО в Пентагоні з 2007 року, розповів виданню The New York Times, що в деяких випадках перевірка виявлених Пентагоном об'єктів не дозволяла визначити їхнє джерело.

"Ми не могли зробити це самі", - сказав Девіс.

Як ми раніше писали, Пентагон офіційно опублікував відеозаписи, на яких зафіксований непізнаний літаючий об'єкт - НЛО. Ці кадри були зняті екіпажами американських бойових літаків в різні періоди часу - в 2004 і 2015 роках.

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