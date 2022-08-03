Поширена помилка при пранні, яка пошкоджує дорогий одяг

Як правильно прати сорочки

Ще до того, як покласти сорочку в барабан, багато людей схильні пропускати важливу деталь, яка може завдати непоправної шкоди.

Так, якщо на брюках і светрах рекомендується застібати блискавки, то на сорочках не рекомендується.

Тому що під час циклу прання рух одягу чинить тиск на петлю для гудзиків і, таким чином пошкоджує нитки й тканину.

Тому завжди не забувайте залишати сорочки розстебнутими (включно з рукавами та коміром) перед пранням, щоб запобігти їх деформації.

Фото: Сорочку легко зіпсувати неправильним пранням (freepik)

Ще кілька важливих правил прання сорочок

Щоб не пошкодити волокна тканини, найкраща температура прання становить ​​30 градусів. Якщо ж ваша сорочка має стійкі плями, ви можете підвищити температуру до 40 градусів, але не більше.

Комір сорочки краще розгорнути перед пранням, щоб запобігти його додатковому стиранню та пошкодженню тканини.

Звісно ж не можна прати кольорові сорочки разом з білими. Обов'язково сортуйте вашу білизну. І це стосується не тільки сорочок!

І витягайте білизну, щойно закінчиться цикл прання. Інакше ваша сорочка може пахнути затхлістю, і ви не зможете одягнути її, як планували.