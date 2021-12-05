Як розпізнати брехню і протистояти їй: поради фахівців

Ніхто не любить коли йому брешуть. Однак, такі неприємні ситуації трапляються з кожним. Тому, фахівці розповіли, як навчитися викривати брехню.

Так, існує кілька ознак, які дозволять визначити, що тобі брешуть.

Зоровий контакт

Зазвичай брехуни уникають прямих поглядів у вічі, кажучи неправду. Зокрема, вони відводять очі та дивляться в іншу сторону. Також вони часто можуть концентрувати погляд в якійсь невидимій точці.

Мова тіла

Як відомо, брехуни зазвичай залишаються замкнутим. Зазначається, що вони ховатимуть руки або навіть нервово постукуватимуть ногами. Окрім того, прицмокування губ, це одна ознака того, що людина каже не правду.

Змінювання теми

Брехун завжди змінює тему та переходить на іншу. Він почувається вразливим, тому робитиме все для того, щоб перевести твою увагу в інше русло.

Оборона

Якщо ви кажете брехуну правду, то він буде захищатися. Такі особистості займають надмірну оборонну позицію та відмовляються відповідати на будь-які питання. Також вони змінюють акценти на твою сторону, щоб винним почувався саме ти.

Підвищена пітливість

Коли людина говорить не правду, то вона відчуває стрес та тривогу. Потовиділення свідчить, що людина переживає і, мабуть, уникає правди.

Повільне дихання

Під час брехні люди схильні важко дихати. Зокрема, їхнє дихання стає поверхневим, адже частота серцевих скорочень різко збільшується, коли вони нервуються.

Тому саме твоя пильність дозволить визначити, чи брешуть люди.