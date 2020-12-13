Розкрито цілющі властивості популярного зимового напою

Корисні властивості глінтвейну (ілюстративне фото: pixabay.com)

Узимку вкрай популярним є глінтвейн, який не лише має приємний аромат, а й допомагає зігрітися у разі переохолодження. Мабуть, не має того, хто б не знав про напій, але не всім відомі його корисні властивості. Глінтвейн є джерелом багатьох корисних вітамінів і мікроелементів.

Як пояснює Express, невелика кількість головного інгредієнту напою має надзвичайну користь для організму у порівнянні з іншими алкогольними напоями. Червоне вино також сприяє зниженню розвитку серцевих захворювань.

Згідно з інформацією, 150 мл червоного вина на день знижує розвиток хвороб серця на 32%. Але надмірне споживання напою навпаки збільшує ризик серцевих захворювань.

Як свідчать дослідження, вживання невеликої кількості червоного вина також підтримує рівень холестерину в крові. Так, келих вина може утримувати в крові "хороший" холестерин, який протидіє тому холестерину, котрий може закривати артерії.

Крім того, якщо чоловікам вживати вино у помірних кількостях 3-4 рази на тиждень, ризик інсульту зменшиться. Також під час приготування до глінтвейну додають корицю і мускатний горіх, які сприяють довголіттю. Не слід забувати та про інші корисні властивості кориці для здоров'я, зокрема, спеція покращує настрій, знижує апетит, сприяє зниженню рівня холестерину в крові.

Мускатний горіх корисний для печінки й нирок, очищає органи від токсинів, допомагає розчинити камені в нирках. Також він сприятливо впливає на роботу підшлункової залози і допомагає домогтися зменшення рівня цукру в крові. А гвоздика, яку теж додають у напій, містить вітаміни групи В, які знімають роздратування.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, яке харчування взимку підтримає імунітет.

Раніше ми також писали, про напій, який допоможе налаштуватися на активну діяльність вранці. Виявилося, що це під силу не лише горнятку кави.