"Раньше терпели": врач развенчала миф о полезности мыться хозяйственным мылом

Хозяйственное мыло многие люди считают очень полезным для мытья лица и тела, так как оно "не содержит химии".

Почему это миф рассказала на своей странице в Facebook дерматолог изЛьвова Екатерина Бакико.

Почему умываться хозяйственным мылом не лучшая идея?

Врач объяснила, что мыло – это щелочь, а наша кожа имеет слабо кислую среду pH. Поэтому меняя pH и смывая естественную пленочку на коже, мы ее подсушиваем.

"В общем, это не проблема, но хозяйственное мыло – это сильная щелочь, поэтому и подсушивание может кожу пересушивать, а затем раздражать",- отметила Бакико.

По слова эксперта, мыло это не единственная вещь, которая ведет к сухости (есть вода, ветер, перегревание, сухой воздух от отопления дома).

Поэтому когда кожа подвержена сухости, и все эти факторы накладываются и еще вы умываете ее хозяйственным мылом, то кожа начинает воспаляться и может спровоцировать дерматит или экзему.

Можно ли мыть хозяйственным мылом голову?

Доктор сообщила, что это может усилить перхоть, ломкость волос, они станут тусклыми и ломкими. Современные шампуни, кондиционеры и масла – творят чудеса по сравнению с хозяйственным мылом.

Лечит ли хозяйственное мыло?

Часто таким мылом пытаются лечить акне. Но из-за такого пилинга прыщики на коже будут просто отшелушиваться, но это не приведет никоим образом к излечению.

А болезни кожи, сопровождающиеся шелушением (псориаз, себорейный дерматит и экзема), могут ухудшаться. Дезинфицирующие свойства мыла слишком слабы, чтобы вылечить большинство инфекционных заболеваний кожи.

Для чего тогда это мыло?

Это мыло предназначено для стирки одежды и хозяйственных целей.

"Когда-то им мыли кожу, потому что ничего лучше не было. Потому обходились таким и терпели. Сейчас вы можете приобрести недорогие косметические средства, которые будут более комфортны и безопасны для кожи", - резюмировала Екатерина.