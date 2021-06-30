Футболіст збірної Швеції: "втекти з Криму мене змусили росіяни, а не українці"

Колишній гравець "Таврії" і хавбек збірної Швеції Густав Свенссон розповів, як йому довелося залишати нашу країну в 2014 році. У той час він перебував у Криму.

Коли Густав почав грати а Україну

У 2012 році шведа запросили грати за футбольну команду "Таврія" в Україні. Команда базувалася в Сімферополі. Свенссон тоді став першим шведським футболістом в історії чемпіонатів України. Але його кар'єра в нашій країні тривала всього два роки, поки Росія не окупувала Крим.

Швед покинув Крим

Вторгнення росіян на півострів змусило шведа покинути Крим на автобусі. На той час аеропорти були вже закриті. З транспортом футболісту допомогло керівництво команди.

"Бігти мене змусили швидше росіяни, а не українці. У мене залишилися тільки хороші спогади про Україну, українців, гравців і колишній клуб", - розповів Густав виданню.

Він зазначив, що загрози життю його сім'ї тоді не було.

"Зрозуміло, що ви пам'ятаєте, що сталося. Є багато питань про це. Це був хвилюючий час. Була напружена ситуація, навіть незважаючи на те, що загрози не було ні щодо мене, дружини або родичів. Трохи хвилювалися, нервували, але нам вдалося вибратися звідти до того, як більшість аеропортів закрили", - згадав швед.