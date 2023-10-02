В рамках форума устной истории Украины состоится дискуссия о свидетельствах об опытах войны

Продолжается подготовка к первой офлайн-встрече украинских и международных документационных инициатив "Форум устной истории Украины", которая состоится уже 10 октября 2023 в Киеве.

В ходе мероприятия запланированы три дискуссионных панели, участники которых будут обсуждать разные аспекты документации войны в Украине.

Одна из дискуссий, называемая "Когда опыты становятся знанием", будет посвящена теме трансформации задокументированных опытов войны в знание этой войны, и тому, как впоследствии это знание становится основой для памятования о ней.

Спикерами дискуссии станут:

— Агата Татаренко — руководитель Вышеградской группы Института Центральной Европы в Люблине, члена редакционной комиссии "Ежегодника Института Восточно-Центральной Европы" (онлайн);

— Антон Дробович — общественный и государственный деятель, специалист по исторической памяти, председатель Института национальной памяти;

— Ольга Опаленко — руководитель отдела доказательств общественной организации Truth Hounds, собирающая доказательства военных преступлений и серьезных нарушений прав человека в контексте войны в Украине;

— Гелинада Гринченко — доктор исторических наук, профессор кафедры украиноведения философского факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, глава Украинской ассоциации устной истории (онлайн);

— Елена Добржанская — кандидат политических наук, доцент, проректор по научно-педагогической работе Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко.

Модерировать дискуссию Наталья Кривда — доктор философии, исследовательница культуры, профессор кафедры украинской философии и культуры КНУ им. Т.Г. Шевченко.

Во время дискуссионной панели будут освещены следующие вопросы:

— превращение задокументированных опытов в знания о войне, а затем — в общественную и историческую память;

как свидетельства и опыты становятся данными сразу после документирования;

— особенности и вызовы работы со свежезадокументированными массивами данных;

— формирование политик памяти на общественном и государственном уровне: роль всех институтов и инициатив, участвующих в документировании опытов войны;

— формирование нарративов о войне: роль государства, общества, независимых институтов и т.д.

Мероприятие будет проводиться в партнерстве с USC Shoah Foundation и Oral History Association при поддержке КНУ имени Тараса Шевченко и Университета Марии Кюри-Склодовской (Люблин).

Участие в форуме бесплатное и возможно при предварительной регистрации и подтверждении от организаторов. Регистрация доступна по ссылке https://forms.gle/UB8Z1c8LaZ56Nnpt8 и открыта до 8 октября 2023 года.