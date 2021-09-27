"Інтелектуальний балет" на заводі. DniPro ГогольFest готує для Дніпра порцію сучасного мистецтва!

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на gogolfest.org .

У Центрі сучасної культури у Дніпрі (Dnipro Center for Contemporary Culture, або DCCC) презентуватимуть нову виставу театру “Дах” ALONE “ЦИФРОВА ОДІСЕЯ”, німецько-британську постлюдську танцювальну фікцію про майбутнє, а швейцарський театр сучасної хореографії виступить із виставою про стосунки між людьми.

Окрім театральної програми у Дніпровському центрі сучасної культури пройдуть освітні лекції, сторілівінг-екскурсії.

На Річковому вокзалі Дніпра запланована музична та візуальна програма. Дніпряни побачать, як звичний простір оживає та вибухає новими сенсами, а мистецтво народжується під ритми сучасної музики на очах у глядача - і кожен стає учасником творчого процесу.

На DniPro ГогольFest гратимуть фрік-кабаре Dakh Daughters, RAGAPOP, електронний проєкт SI Process Станіслава Іващенка з «Вагоновожатих».

Унікальною стане Гранд подія «ТРУ» від режисера Влада Троїцького.

На території колишнього заводу ім. Карла Лібкнехта у Дніпрі біля шести заводських труб вперше облаштують сценічний майданчик із технікою - для створення масштабної світлової проекції.

“ТРУ” - це розповідь про Україну мрії через музику та візуальні інсталяції. Згідно задуму, простір між трубами – це портал між учора та завтра. У назві вистави фігурують й метафоричні символи: труби означають працю (труд) та правду (truth).

Оперу створив режисер Влад Троїцький, а виконають її формація NOVA OPERA та танцювальний театр Totem Dance Theatre.

Гранд подія “ТРУ” розрахована на 500 глядачів офлайн. Втім. запланована й онлайн трансляція мистецького заходу.

Для бажаючих відвідати DniPro ГогольFest 1 жовтня з Києва відправиться спеціальний потяг - Gogol train. Єдиний у Європі арт-потяг із розмальованими вагонами і творчою програмою, яка відбуватиметься під час руху. Повернеться потяг до Києва вранці 4 жовтня.

Відзначимо, GOGOLFEST - міжнародний мультидисциплінарний циклічний фестиваль сучасного мистецтва, який запускає певні соціальні процеси у містах України.

У 2019 році фестиваль увійшов до топ-5 найкращих фестивалів Європи за рейтингом EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe). За час існування (2007-2021 рр.) GOGOLFEST відвідали понад 600 тис. глядачів, на 22 локаціях у 6 містах відбулося 4 тис. подій, у яких взяли участь до 22 тис. українських і закордонних митців із більш ніж 40 країн світу. У Дніпрі фестиваль проходитиме у рамках програми "Культурна столиця".