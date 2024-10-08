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Рамина Эсхакзай заговорила об отношениях с любимым-военным на расстоянии

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Иванна Пашкевич

Журналистка Рамина Эсхакзай рассказала, как поддерживает отношения на расстоянии с любимым-военным.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий блогерши в программе "Ближче до зірок".

По словам Рамины, поддерживать постоянную связь с любимым ей не всегда удается, ведь при выполнении задач партнер Эсхакзай не может отвлекаться на звонки или сообщения.

"Связь поддерживаем, когда есть возможность, когда нет задач. В любое время, когда он мне пишет, я отвечаю. Да и сама сбрасываю информацию, чем я занималась, чтобы ему было интересно посмотреть", - сказала журналистка.

Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

Ранее пара смогла отправиться в отпуск на Мальдивы, поскольку бойфренд Рамины наконец-то получил долгожданный отдых.

"Это был лучший отдых за всю мою жизнь. В Вооруженных силах можно брать отпуск на 30 дней в году, поэтому я жду, когда снова можно будет уехать. Мы просто были вместе, отдыхали", –-поделилась знаменитость.

 

Напомним, в начале апреля Рамина Эсхакзай впервые рассказала о новых отношениях. Блогерша тогда только намекнула, что находится в отношениях с военным. Также журналистка поделилась, что в целях безопасности сможет показать его только после окончания полномасштабного вторжения.

До этого она была обручена с Евгением Прониным и готовилась к свадьбе. Но эта свадьба не состоялась.

Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин (фото: instagram.com/raminalalala)

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