Рамадан-2025. Когда начинается и заканчивается самый священный месяц в исламе

Рамадан - это девятый месяц лунного мусульманского календаря, который имеет особое духовное значение для верующих. В этот период мусульмане со всего мира соблюдают строгий пост от рассвета до заката, усиливают свои молитвы и занимаются благотворительностью.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ресурс Islam.ua объясняет, когда начинается и заканчивается Рамадан в 2025 году.

Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2025 году

В 2025 году месяц Рамадан начнется вечером 28 февраля и продлится до захода солнца 29 марта. После завершения поста 30 марта мусульмане будут отмечать праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), который символизирует окончание священного месяца.

Поскольку мусульманский календарь базируется на фазах Луны, точная дата начала Рамадана может отличаться в зависимости от региона. Начало месяца определяется по появлению тонкого серпа нового месяца после новолуния, что наблюдают астрономы.

Во многих странах дата Рамадана утверждается на государственном уровне. Это позволяет мусульманам заранее подготовиться к посту и духовным практикам.

Суть и значение Рамадана

Рамадан - это период духовного очищения, самодисциплины и укрепления веры. Мусульмане соблюдают пост, чтобы преодолеть земные соблазны, развить смирение и приблизиться к Аллаху через молитвы и добрые поступки. Этот месяц также напоминает верующим о важности милосердия, сострадания и помощи нуждающимся.

Особое значение имеет ночь Ляйлат аль-Кадр (Ночь могущества), когда пророку Мухаммеду было открыто первое откровение Корана. Эта ночь приходится на последнюю декаду Рамадана и считается самой святой ночью года. Мусульмане верят, что молитвы, совершенные этой ночью, приносят особое благословение и прощение.

Правила поста во время Рамадана

Пост (саум) во время Рамадана является одним из пяти столпов ислама. Верующие воздерживаются от еды, питья, курения и интимной близости от рассвета до заката солнца.

Первый прием пищи - сухур - происходит до рассвета, а разговение - ифтар - после захода солнца, традиционно финиками и водой. Взрослые здоровые мусульмане обязаны соблюдать пост, однако существуют исключения для детей, больных, беременных женщин и путешественников.

Если человек не может поститься по объективным причинам, он может выплатить милостыню (фидья) для компенсации пропущенных дней. Соблюдение поста помогает верующим развивать терпение, силу воли и сострадание к менее обеспеченным.

Во время Рамадана есть традиция прочитывать весь Коран (фото: Freepik.com)

Молитвы и духовные практики во время Рамадана

Рамадан - это период усиленных молитв и духовного самосовершенствования. Кроме пяти обязательных молитв (намазов), мусульмане совершают дополнительную вечернюю молитву - таравих, которая выполняется после ночного намаза. Многие верующие стремятся прочитать весь Коран в течение месяца, углубляя свои знания о священном писании.

Особое внимание уделяют ночным молитвам, в частности тахаджуду, которые совершаются в последнюю треть ночи. В последние десять дней Рамадана практикуется и'тикаф - уединение в мечети для усиленной молитвы и духовного очищения. Эти практики помогают укрепить веру, углубиться в религию и почувствовать внутреннее спокойствие.

Благотворительность и добрые дела

В Рамадан мусульмане уделяют особое внимание благотворительности и помощи нуждающимся.

Закят - обязательная милостыня - является одним из пяти столпов ислама, и во время священного месяца эта традиция приобретает особое значение. Верующие также выплачивают фитр-садака - обязательную милостыню перед праздником Ураза-байрам, чтобы поддержать тех, кто не имеет возможности встретить праздник достойно.

Благотворительность считается действием, которое очищает душу и приносит благословение. Мусульмане также активно участвуют в волонтерских инициативах, раздают еду и помогают нуждающимся. Это время, когда сострадание и забота о других становятся основными ценностями.

Празднование Ураза-байрам

Завершение Рамадана знаменует собой праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) - день радости и благодарности. В этот день мусульмане посещают праздничные молитвы, собираются за щедрыми столами и проводят время с семьей и друзьями.

Подготовка к празднику начинается заранее: дома тщательно убирают, готовят традиционные блюда и покупают новую одежду. Особое внимание уделяют детям, которых часто радуют подарками и сладостями.

Ураза-байрам также является поводом поблагодарить Аллаха за силу и выдержку во время поста. Это светлый день, который символизирует единение, милосердие и взаимопонимание среди верующих.