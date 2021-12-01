Рак підшлункової залози: медики назвали ознаку "тихої хвороби"
Панкреатичний рак виявляється в органі живота, який називається підшлунковою залозою. Багато хто називає цей тип раку "тихою хворобою", тому що його симптоми важко виявити.
Про це повідомляє британське видання Express.
Підшлункова залоза виділяє гормони і ферменти, які допомагають перетравлювати їжу і контролювати рівень цукру в крові.
Тяжкість протікання раку підшлункової залози залежить від його розташування, розміру і поширення.
Загальний стан здоров'я також може бути сигналом розвитку хвороби. Хоча іноді буває важко визначити це захворювання через важкорозрізні симптоми. Але є одна загальна ознака - біль в спині.
Цей тип болю зазвичай починається в області живота і поширюється до спини. При цьому біль може початися з загального дискомфорту або безсимптомно і поширитися пізніше.
Спочатку біль може приходити і йти, але з часом стає більш постійним. Цей тип болю може посилюватися, коли ви лягаєте або після їжі.
Лікарі кажуть, що біль іноді можна полегшити, якщо сісти вперед.
Інші симптоми раку підшлункової залози
- Білки очей або шкіра жовтіють
- Втрата апетиту
- Схуднення без причини
- Відчуття втоми або відсутності енергії
- Висока температура, відчуття жару або озноб.
Рак підшлункової залози може призвести до жовтяниці. В такому випадку у вас можуть пожовтіти очі і шкіра.
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