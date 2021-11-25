Симптоми раку легенів: лікарі назвали неочевидні ознаки в руках і на обличчі

Рак легенів є одним з найпоширеніших і агресивних видів онкології. І хоча в 7 з 10 випадків розвиток хвороби пов'язаний з курінням, уажними потрібно бути всім, адже некурці також можуть захворіти.

Головними симптомами раку є задишка, біль у грудях, тривалий кашель (більше трьох тижнів), який може супроводжуватися кровохарканням.

Але є й інші менш очевидні симптоми

Лікарі кажуть, що якщо пухлина розташована у верхній частині легені, це може чинити тиск на нерви і кровоносні судини, що йдуть в руку, викликаючи біль і слабкість в кінцівці.

Більш рання ознака, яку буває важко виявити, - це стукіт в пальцях, коли кінчики пальців наповнюються кров'ю через нестачу кисню.

Іноді пухлина може тиснути, перешкоджаючи току крові до голови, що призводить до набряку навколо особи.

Крім того, раку легенів притаманні і інші загальні ознаки розвитку онкології - постійна втома, незрозуміла втрата ваги.

Фактори ризику раку легенів

Такими є звичайно ж куріння, а також забруднення повітря. Але є й інші хімічні речовини, які можуть викликати рак при вдиханні або поводженні з ними.

Наприклад, робота в області хімічного виробництва хрому, обробки сполук або сполук нікелю пов'язана з підвищеним ризиком раку легенів.

Також з розвитком раку пов'язують азбест-матеріал, який раніше використовувався при будівництві будівель, поки не було виявлено, що він викликає рак

Основними ж симптоми раку легенів є: