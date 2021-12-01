Рак поджелудочной железы: медики назвали признак "тихой болезни"
Панкреатический рак обнаруживается в органе живота, который называется поджелудочной железой. Многие называют этот тип рака "тихой болезнью", потому что его симптомы трудно обнаружить.
Об этом сообщает британское издание Express.
Поджелудочная железа выделяет гормоны и ферменты, которые помогают переваривать пищу и контролировать уровень сахара в крови.
Тяжесть протекания рака поджелудочной железы зависит от его расположения, размера и распространения.
Общее состояние здоровья также может быть сигналом развития болезни. Хотя иногда бывает трудно определить это заболевание из-за трудноразличимых симптомов. Но есть один общий признак - боль в спине.
Этот тип боли обычно начинается в области живота и распространяется до спины. При этом боль может начаться с общего дискомфорта или бессимптомно и распространиться позже.
Сначала боль может приходить и уходить, но со временем становится более постоянной. Этот тип боли может усиливаться, когда вы ложитесь или после еды.
Врачи говорят, что боль иногда можно облегчить, если сесть вперед.
Другие симптомы рака поджелудочной железы
- Белки глаз или кожа желтеют
- Потеря аппетита
- Похудение без причины
- Чувство усталости или отсутствия энергии
- Высокая температура, ощущение жара или озноб.
Рак поджелудочной железы может привести к желтухе. В таком случае у вас могут пожелтеть глаза и кожа.
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