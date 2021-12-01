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Рак поджелудочной железы: медики назвали признак "тихой болезни"

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Среда 01 декабря 2021 07:33
Рак поджелудочной железы: медики назвали признак "тихой болезни" Фото: врачи назвали признак рака поджелудочной железы (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Панкреатический рак обнаруживается в органе живота, который называется поджелудочной железой. Многие называют этот тип рака "тихой болезнью", потому что его симптомы трудно обнаружить.

Об этом сообщает британское издание Express.

Поджелудочная железа выделяет гормоны и ферменты, которые помогают переваривать пищу и контролировать уровень сахара в крови.

Тяжесть протекания рака поджелудочной железы зависит от его расположения, размера и распространения.

Общее состояние здоровья также может быть сигналом развития болезни. Хотя иногда бывает трудно определить это заболевание из-за трудноразличимых симптомов. Но есть один общий признак - боль в спине.

Этот тип боли обычно начинается в области живота и распространяется до спины. При этом боль может начаться с общего дискомфорта или бессимптомно и распространиться позже.

Сначала боль может приходить и уходить, но со временем становится более постоянной. Этот тип боли может усиливаться, когда вы ложитесь или после еды.

Врачи говорят, что боль иногда можно облегчить, если сесть вперед.

Другие симптомы рака поджелудочной железы

  • Белки глаз или кожа желтеют
  • Потеря аппетита
  • Похудение без причины
  • Чувство усталости или отсутствия энергии
  • Высокая температура, ощущение жара или озноб.

Рак поджелудочной железы может привести к желтухе. В таком случае у вас могут пожелтеть глаза и кожа.

Напомним, врачи назвали неочевидные признаки рака легких.

Ранее медики назвали продукты, которые вызывают 90% видов рака и метастазы.

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