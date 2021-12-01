Рак поджелудочной железы: медики назвали признак "тихой болезни"

Панкреатический рак обнаруживается в органе живота, который называется поджелудочной железой. Многие называют этот тип рака "тихой болезнью", потому что его симптомы трудно обнаружить.

Поджелудочная железа выделяет гормоны и ферменты, которые помогают переваривать пищу и контролировать уровень сахара в крови.

Тяжесть протекания рака поджелудочной железы зависит от его расположения, размера и распространения.

Общее состояние здоровья также может быть сигналом развития болезни. Хотя иногда бывает трудно определить это заболевание из-за трудноразличимых симптомов. Но есть один общий признак - боль в спине.

Этот тип боли обычно начинается в области живота и распространяется до спины. При этом боль может начаться с общего дискомфорта или бессимптомно и распространиться позже.

Сначала боль может приходить и уходить, но со временем становится более постоянной. Этот тип боли может усиливаться, когда вы ложитесь или после еды.

Врачи говорят, что боль иногда можно облегчить, если сесть вперед.

Другие симптомы рака поджелудочной железы

Белки глаз или кожа желтеют

Потеря аппетита

Похудение без причины

Чувство усталости или отсутствия энергии

Высокая температура, ощущение жара или озноб.

Рак поджелудочной железы может привести к желтухе. В таком случае у вас могут пожелтеть глаза и кожа.