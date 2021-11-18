Лікарі назвали продукти, які викликають 90% видів раку і метастази

У новому дослідженні вчені з'ясували, які продукти є потенційно небезпечними та можуть значно підвищити ризик розвитку раку і поширення метастаз в організмі.

Про це йдеться в статті Express.

Як пояснюють вчені, найнебезпечнішою добавкою в багатьох продуктах є пальмітинова кислота.

Це кислота, яка міститься в пальмовій олії, і вона може змінювати геном раку. А це призводить до збільшення ймовірності поширення раку в організмі.

Розвиток метастаз при онкології є ключовою проблемою в лікуванні раку. Саме цей процес призводить до летальних випадків серед хворих з онкологією.

З'ясувалося, що метастази починають поширюватися по організму швидше через їжу з жирними кислотами. Однією з таких жирних кислот є пальмітинова, яка міститься в пальмовій олії.

Ця кислота переводить ракові клітини в регенеративний стан і дозволяє їм формувати сигнальні мережі за межами пухлини.

Пальмова олія використовується у виробництві багатьох харчових продуктів: тістечка, шоколад, печиво, маргарин, жири для смаження.

Також це масло використовують у виробництві косметики: милі, шампунях, миючих засобах і навіть для виробництва біопалива.

"Це ретельне і всебічне дослідження, яке передбачає, що вплив основного компонента пальмової олії надовго змінює поведінку ракових клітин, роблячи їх більш схильними до прогресування через місцевого впливу до потенційно летального метастатичного захворювання",- розповів директор Кембриджського інституту онкологічних досліджень, професор Грег Хеннон.

Він зазначив, що з огляду на переважання пальмової олії як інгредієнт оброблених харчових продуктів, це дослідження дає сильну мотивацію для подальшого вивчення того, як вибір дієти впливає на ризик прогресування пухлини.