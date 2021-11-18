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Лікарі назвали продукти, які викликають 90% видів раку і метастази

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Четвер 18 листопада 2021 13:56
Лікарі назвали продукти, які викликають 90% видів раку і метастази Вчені назвали продукти, які викликають рак і метастази (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У новому дослідженні вчені з'ясували, які продукти є потенційно небезпечними та можуть значно підвищити ризик розвитку раку і поширення метастаз в організмі.

Про це йдеться в статті Express.

Як пояснюють вчені, найнебезпечнішою добавкою в багатьох продуктах є пальмітинова кислота.

Це кислота, яка міститься в пальмовій олії, і вона може змінювати геном раку. А це призводить до збільшення ймовірності поширення раку в організмі.

Розвиток метастаз при онкології є ключовою проблемою в лікуванні раку. Саме цей процес призводить до летальних випадків серед хворих з онкологією.

З'ясувалося, що метастази починають поширюватися по організму швидше через їжу з жирними кислотами. Однією з таких жирних кислот є пальмітинова, яка міститься в пальмовій олії.

Ця кислота переводить ракові клітини в регенеративний стан і дозволяє їм формувати сигнальні мережі за межами пухлини.

Пальмова олія використовується у виробництві багатьох харчових продуктів: тістечка, шоколад, печиво, маргарин, жири для смаження.

Також це масло використовують у виробництві косметики: милі, шампунях, миючих засобах і навіть для виробництва біопалива.

"Це ретельне і всебічне дослідження, яке передбачає, що вплив основного компонента пальмової олії надовго змінює поведінку ракових клітин, роблячи їх більш схильними до прогресування через місцевого впливу до потенційно летального метастатичного захворювання",- розповів директор Кембриджського інституту онкологічних досліджень, професор Грег Хеннон.

Він зазначив, що з огляду на переважання пальмової олії як інгредієнт оброблених харчових продуктів, це дослідження дає сильну мотивацію для подальшого вивчення того, як вибір дієти впливає на ризик прогресування пухлини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали фрукт, який допоможе уникнути раку.

А також розповідали про те, що вчені назвали групу крові, найбільш схильну до агресивного типу раку.

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