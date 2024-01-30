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Рак легких 4 стадии удалось побороть: во Львове спасли 70-летнюю женщину новым препаратом

Во Львове женщина поборола рак легких 4 стадии (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи помогли пожилой жительнице Борислава побороть рак легких в IV стадии. Удалось это сделать с помощью нового аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Львовского онкологического лечебно-диагностического центра.

Когда женщина узнала о раке

Через восемь лет онкологи решились опубликовать результаты применения нового препарата иммунотерапии, который в то время был экспериментальным и проходил клинические исследования.

Пациентка согласилась на эксперимент, потому что диагностированный у нее рак легких IV стадии не оставлял шансов.

И результат оказался потрясающим. Анна живет полноценной жизнь уже почти восемь лет, но должна раз в три недели получать иммунотерапию.

Шокирующий диагноз ей поставили в июле 2016 года. Болезнь началась с покалывания и боли под лопаткой. Женщина решила, что это ущемление нерва или что-то в этом роде и обратилась к невропатологу.

Однако назначенное лечение не только не принесло облегчения, но и усилило проявления болезни - начали болеть и грудь. После флюорографии пациентку направили к хирургу, тот направил ее к пульмонологу. И только потом она попала в онкоцентр.

Дополнительные исследования показали наличие онкологического заболевания легких с метастазами в плевру и кости. Такой диагноз считается безнадежным, потому что врачи не могут обеспечить пациентам эффективное лечение.

Онколог Иванна Дуда рассказала, что у пациентки был сильный болевой синдром, принимала наркотические препараты для обезболивания. Потому ей предложили принять участие в клиническом исследовании.

По ее словам, пациентка не раздумывая согласилась.

Что известно о препарате, который сотворил чудо

Женщине предложили новую экспериментальную методику: она получала шесть циклов химиотерапии в сочетании с новым препаратом иммунотерапии, который еще не был зарегистрирован, только проходил клинические исследования.

Иванна Дуда объяснила, что иммунотерапия имеет несколько иной механизм действия, чем химиотерапия. Она помогает собственной иммунной системе пациента бороться с онкологическим заболеванием.

"Иммунотерапия, так сказать, снимает камуфляж с раковых клеток, организм видит, что они чужие, и начинает бороться с ними", - рассказала врач.

Лечение сразу дало результат: боль исчезла, а болезнь перестала прогрессировать.

Исследование давно закончилось, схему лечения препаратом зарегистрировали. Фармацевтическая компания, которая проводила исследования, продолжает обеспечивать женщине бесплатную иммунотерапию этим лекарством.

Галина с врачом (фото: facebook.com/cancer.lviv.ua)

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