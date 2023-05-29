Вы все их знаете. Эти три продукта могут предотвратить рак

От онкологических заболеваний не застрахован никто. Но их можно предупредить с помощью правильного питания и употребления продуктов с противораковыми свойствами.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One показало, что соблюдение противовоспалительной диеты может снизить риск смерти.

В исследовании изучили 100 тысяч участников, выяснилось, что некоторые продукты снижали возникновение рака.

Доктор Дебора Ли из Dr Fox Online Pharmacy рекомендует следующие продукты для борьбы с воспалением, а также для снижения риска развития рака.

Какие продукты служат профилактикой рака

Черника

Эта ягода содержит фитохимические вещества, обладающие сильной способностью ингибировать окислительный стресс, известные как антоцианидины. Черника может помочь предотвратить повреждение ДНК и образование аномальных раковых клеток.

"В лабораторных исследованиях на животных было показано, что химические вещества черники разрушают клетки рака молочной железы и уменьшают метастатическое распространение", - рассказала доктор Ли.

Врач рекомендует съедать 140 граммов свежих ягод в день, чтобы получить результат.

Жирная рыба

Богатая полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, жирная рыба может помочь ингибировать воспалительные цитокины, которые играют жизненно важную роль в воспалительном процессе.

"Исследования показали, что высокое потребление жирной рыбы связано с более низким риском рака молочной железы", - сообщил медик.

Пробиотики

Пробиотики, содержащиеся в таких продуктах, как кефир, темпе, мисо, кимчи или хлеб на закваске, представляют собой живые бактерии, необходимые для поддержания здоровья кишечника.

Некоторые виды бактерий производят определенные жирные кислоты с короткой цепью, такие как бутират и пропионат, которые обладают свойствами подавлять рак.

Другие метаболиты бактерий могут запускать опосредованный Т-клетками иммунный ответ против развития раковых клеток.

Чтобы улучшить здоровье кишечника и увеличить потребление пробиотиков, врач посоветовал включать некоторые из перечисленных выше продуктов как часть вашего обычного рациона.