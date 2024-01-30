Рак легень 4 стадії вдалося побороти: у Львові врятували 70-річну жінку новим препаратом

Коли жінка дізналась про рак

Через вісім років онкологи наважилися оприлюднити результати застосування нового препарату імунотерапії, який на той час був експериментальним і ще проходив клінічні дослідження.

Пацієнтка погодилася на експеримент, бо діагностований у неї рак легень IV стадії не залишав шансів.

І результат виявився приголомшливим. Пані Ганна живе повноцінним життя вже майже вісім років, але мусить раз на три тижні отримувати імунотерапію.

Шокуючий діагноз їй поставили у липні 2016 року. Хвороба почалася з поколювання і болю під лопаткою. Жінка вирішила, що це защемлення нерва чи щось подібне і звернулася до невропатолога.

Проте призначене лікування не лише не принесло полегшення, а й посилило прояви хвороби - почали боліти й груди. Після флюорографії пацієнтку направили до хірурга, той скерував її до пульмонолога. І лише потім вона потрапила в онкоцентр.

Додаткові обстеження показали наявність онкологічного захворювання легень із метастазами в плевру та кістки. Такий діагноз вважається безнадійним, бо лікарі не можуть забезпечити пацієнтам ефективного лікування.

Онколог Іванна Дуда розповіла, що пацієнтка мала сильний больовий синдром, приймала наркотичні препарати для знеболення. Тому їй запропонували взяти участь у клінічному дослідженні.

За її словами, пацієнтка, не вагаючись, погодилася.

Що відомо про препарат, який сотворив диво

Жінці запропонували нову експериментальну методику: вона отримувала шість циклів хіміотерапії в поєднанні з новим на той час препаратом імунотерапії, який ще не був зареєстрований, лише проходив клінічні дослідження.

Іванна Дуда пояснила, що імунотерапія має трохи інший механізм дії, ніж хіміотерапія. Вона допомагає власній імунній системі пацієнта боротися з онкологічним захворюванням.

"Імунотерапія, так би мовити, знімає камуфляж із ракових клітин, організм бачить, що вони чужі, і починає боротися з ними", - розповіла лікар.

Лікування одразу дало результат: біль зник, а хвороба перестала прогресувати.

Дослідження вже давно закінчилося, схему лікування препаратом зареєстрували. Фармацевтична компанія, яка проводила дослідження, і далі забезпечує жінці безкоштовну імунотерапію цими ліками.

Пані Галина з лікарем (фото: facebook.com/cancer.lviv.ua)